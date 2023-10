La vie de Paris Hilton sera adaptée en série télé

Paris Hilton veut que les jeunes femmes « arrêtent de se haïr pour leurs propres erreurs ».

Un souhait qu'elle a exprimé dans son autobiographie, Paris : The Memoir, qu'elle a publié en mars dernier. Et ce sera certainement un des messages que valorisera la série qui doit en découler.

En effet, selon Entertainment Tonight, la société cinématographique indépendante A24 a obtenu une option sur les droits d'adaptation des mémoires de Paris Hilton dans le cadre d'un accord à six chiffres.

Paris Hilton produira la série pour sa marque 11:11 Media, aux côtés des actrices Dakota et Elle Fanning pour Lewellen Pictures, et David Bernad pour Middle Child Pictures.

Dans son livre, Paris Hilton revient sur sa vie en tant qu'héritière de l’empire Hilton Hotels et détaille ses combats en tant qu'adolescente à problèmes. Elle y décrit aussi la façon dont elle a été traitée par les médias dans les années 2000.

« J'ai écrit ce livre dans le but de comprendre ma place dans un moment décisif : la renaissance de la technologie, l'ère des influenceurs », a déclaré la personnalité de 42 ans à propos de son livre. « Je me suis concentrée sur les aspects clés de ma vie qui ont abouti à ce dont je suis la plus fière : comment on m'a enlevé mon pouvoir et comment je l'ai repris, comment j'ai construit une entreprise florissante, un mariage et une famille. »

Elle a ajouté : « Il y a tellement de jeunes femmes qui ont besoin d'entendre cette histoire. Je ne veux pas qu'elles apprennent de mes erreurs ; je veux qu'elles arrêtent de se haïr pour leurs propres erreurs. »

Pour l'heure aucun acteur ou scénariste n'est encore associé au projet et aucune date de début de production n’a été précisée.