Les dangereuses acrobaties financières de Sam Bankman-Fried exposées à son procès

Lignes de crédit secrètes, pertes dissimulées, faux comptes: le cofondateur de la plateforme FTX a levé le voile vendredi sur les acrobaties financières de l’ancienne idole des cryptomonnaies, Sam Bankman-Fried, qui ont fini par le mener à sa perte.

Cofondateur de FTX avec «SBF», Zixiao «Gary» Wang en était le responsable technique au moment de sa faillite, en novembre 2022. Mis en cause par la justice, tout comme Sam Bankman-Fried, il a plaidé coupable de quatre chefs d’accusation et accepté de collaborer avec le procureur fédéral de Manhattan.

Il est le premier témoin majeur à se présenter au procès de son ancien comparse, qui a débuté mardi à New York et qui pourrait s’étendre sur six semaines.

Sam Bankman-Fried est accusé d’avoir détourné, à leur insu, des fonds de clients de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies pour alimenter des investissements risqués du fonds spéculatif Alameda Research, qu’il contrôlait, mais aussi pour acheter des biens immobiliers aux Bahamas.

Gary Wang a décrit vendredi un personnage prêt à enfreindre la loi et à mentir pour permettre à FTX et à Alameda d’afficher une croissance soutenue et des bénéfices conséquents.

Dès 2019, quelques mois après la création de FTX, «SBF» a fait modifier le logiciel d’exploitation pour permettre à Alameda d’emprunter sur la plateforme, ce que seuls une poignée de clients étaient autorisés à faire, dans des montants limités.

Cette modification n’a pas été communiquée au grand public, pas plus qu’aux clients ou aux investisseurs, a affirmé Gary Wang, dont la peine, qui n’a pas encore été prononcée, devrait être réduite du fait de sa collaboration avec le ministère public.

«Les clients ne nous avaient pas donné l’autorisation d’utiliser cet argent à d’autres fins», a expliqué cet informaticien dont la fortune, estimée à 4,6 milliards de dollars avant le crash de FTX, s’est envolée, tout comme celle de «SBF».

Pour ne rien arranger, Sam Bankman-Fried clamait auprès des journalistes et des investisseurs qu’«Alameda était traité comme n’importe quel autre trader» sur la plateforme, selon Gary Wang.

La limite fixée à cette ligne de crédit accordée à Alameda a été progressivement relevée, pour atteindre, finalement le montant astronomique de 65 milliards de dollars.

Au moment de la faillite de FTX, quelque huit milliards de dollars appartenant aux clients de la plateforme manquaient à l’appel, empruntés par Alameda, qui n’était pas en mesure de les rembourser.

Sam Bankman-Fried avait, en outre, fait loger cette dette sur un faux compte créé au nom d’une personne fictive, selon le cofondateur de la plateforme.

Gary Wang a aussi déclaré que Sam Bankman-Fried avait, à plusieurs reprises, demandé à ce que des pertes de clients, dont le montant dépassait leurs actifs, soient épongées par Alameda, pour masquer ces transactions au grand public et ne pas dégrader l’image de FTX.