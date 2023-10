De puissantes averses sont attendues dans plusieurs régions du Québec et certains secteurs craignent même d’être victimes d’inondations.

À Montréal, plusieurs citoyens se préparent pour le pire. TVA Nouvelles a rencontré les résidents d’un édifice à condos de la rue Parthenais, où des sacs de sable et des bâches ont été installés vendredi.

Le bâtiment a subi une dizaine d’inondations au cours des dernières années et ses résidents en ont assez.

«C’est irréel! On n’est pas sur un bateau. On n’est pas sur le bord de la mer. On est au centre-ville de Montréal et on se prépare comme si on avait une grosse marée qui s’en venait», a exprimé Daniel Vaudrin, en entrevue à TVA Nouvelles.

