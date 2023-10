Paul McCartney révèle que les Beatles «aimaient» que les Russes écoutent secrètement leur musique

Paul McCartney a révélé que les Beatles « adoraient l'idée » que les Russes écoutent secrètement leur musique interdite.

Dans le podcast McCartney: A Life In Lyrics, l'artiste de 81 ans a évoqué l'époque où la musique du groupe, et la musique occidentale en général, était interdite d'importation ou de diffusion en Russie, ce qui fût le cas entre 1960 et 1980.

« Tout le monde en Russie qui repense à l'époque des Beatles se souvient d'avoir dû faire de la contrebande de disques. C'était tout simplement des petites salles où on pouvait passer de la musique sans que ça se sache », a-t-il expliqué en évoquant le tube du groupe Back in the U.S.S.R.

« Vous ne vouliez pas que les autorités sachent que vous écoutiez ce groupe interdit, et nous aimions vraiment cette idée, le fait d'être introduits clandestinement tout comme les jeans Levi's », a-t-il continué. « C'était comme une véritable invasion culturelle. »

Lorsque l'animateur du podcast Paul Muldoon a suggéré que l'art était « dangereux », Paul McCartney a répondu : « Pour certaines personnes. Nous avons toujours pensé que nous étions du bon côté, que si nous étions dangereux, nous l'étions pour les autorités russes, et pour nous ça voulait dire qu'ils n'étaient pas si bons. »

La série de podcasts en 12 parties, A Life In Lyrics, est basée sur le livre à succès du chanteur et animée par le poète Paul Muldoon. La saison 1 est actuellement diffusée sur iHeartRadio. La sortie de la saison 2 est prévue pour février 2024.