Plus de 100 M$ en prévente de billets: un engouement monstre pour le film-concert de Taylor Swift

Le compte à rebours a commencé pour les fans de Taylor Swift. Dans moins d’une semaine, le film-concert Taylor Swift: the Eras Tour, tourné pendant la première partie de sa tournée, prendra l’affiche dans plus de 8500 cinémas de partout dans le monde, dont 17 au Québec. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la prévente de billets va bon train...

Selon l’opérateur de salles AMC, les préventes de billets pour le film ont déjà dépassé les 100 millions de dollars dans le monde – un record pour un long métrage de concert, lisait-on jeudi dans l’article de l’AFP.

Le Canada n’échappe pas à la Taylor Swift mania. Environ 260 000 billets ont été écoulés en prévente dans les cinémas de la chaîne Cineplex du pays, a confirmé vendredi au Journal le vice-président principal de l’exploitation nationale chez Cineplex, Daniel Séguin.

«Dès qu’on a mis la prévente en place à la fin août, c’est parti en flèche, relate M. Séguin. C’est sûr que pour la première fin de semaine, il y a plusieurs salles qui seront complètes. On a très hâte de voir la réaction du public.»

D’une durée de 2h48, Taylor Swift: the Eras Tour contient des images tournées lors de trois concerts de l'artiste au SoFi Stadium d'Inglewood, en banlieue de Los Angeles, au début d’août.

Pour la plupart des fans québécois de Taylor Swift, il s’agira de la seule chance de voir le nouveau spectacle de leur idole parce que la tournée Eras ne s’arrête que dans une seule ville au Canada, soit à Toronto, en novembre 2024.

«On veut créer un engouement avec cette sortie-là alors on donne l’opportunité aux gens de se lever de leur siège pour danser pendant la projection, s’ils le souhaitent, indique Daniel Séguin. On veut faire un événement qui reproduit autant que possible l’ambiance d’un concert.»

Une tournée lucrative

Le film sera présenté à compter du 13 octobre dans 17 cinémas de la chaîne Cineplex au Québec, y compris à Montréal, à Laval, à Brossard, à Victoriaville, à Québec et à Sherbrooke.

Les représentations auront lieu les fins de semaine seulement, du vendredi au dimanche, à partir de 18h. Les billets sont offerts au prix de 19,89$ en admission générale.

Lancée en mars dernier en Arizona, la tournée Eras compte, pour l'instant, 146 dates. Selon le magazine spécialisé Pollstar, chaque concert de la tournée génère 13 millions de dollars de revenus, ce qui ferait monter le total à environ 1,9 milliard de dollars. Jamais un artiste ou un groupe n'a encore franchi le seuil symbolique du milliard de dollars.

Le succès du film de Taylor Swift pourrait inciter d’autres grandes vedettes musicales à offrir à leurs fans des captations de leurs spectacles sur grand écran. Beyoncé a d’ailleurs emboîté le pas lundi passé en annonçant qu’un documentaire inspiré de sa tournée Renaissance prendrait l’affiche dans les cinémas le 1er décembre prochain.

Le film Taylor Swift: the Eras Tour prend l’affiche le vendredi 13 octobre.

– Avec l’AFP