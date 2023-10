Un homme de Québec a décidé de se marier pour éviter l'expulsion de son amoureuse, vendredi, dans l'espoir d'éviter que sa conjointe et ses enfants ne soient pas forcées de retourner dans leur pays d'origine.

«C'est vraiment l'homme de ma vie», a soutenu Alejandra Véga Sanchez, émotive.

Cette mère de famille a dû quitter le Mexique en 2018 avec son conjoint de l'époque et ses deux filles.

«Ce n'est pas sécuritaire, a-t-elle affirmé. Mon ex-mari était dans le cartel et il nous a quittés à un moment donné.»

Peu de temps après, elle a rencontré Alain et ils ont développé leur histoire d'amour. Toutefois, en août dernier elle a reçu un avis de l'agence d'immigration. Sa demande d'asile de protection, qui est utilisé lorsqu’une personne sent sa sécurité menacée, a été refusée.

TVA NOUVELLES

Le 17 octobre elle devra donc retourner au Mexique.

«Ils disent que je peux trouver un endroit sécuritaire dans mon pays, ça me touche de savoir qu'on doit partir dans une semaine», a dit l'immigrante.

De son côté, le nouveau marié veut faire la différence.

«Grâce à ce mariage, nous allons être reconnus par le gouvernement fédéral comme conjoint, ça pourrait aider» a dit, Alain Châteauvert.

Un avocat a indiqué que ce genre de décisions peut être aléatoire.

TVA NOUVELLES

«Avec une couverture médiatique et une implication politique, ça peut sauver des expulsions, c'est très aléatoire», a expliqué l'avocat spécialisé en immigration, Me Maxime Lapointe.

Depuis plus de deux ans, la mère de famille et ces deux filles s'intègrent: elles parlent français et elles s'impliquent dans leur emploi.

«Nous sommes en pénurie de main-d'œuvre, ça aide vraiment. Si elles partent, on va perdre un gros morceau» a mentionné leur employeur, Marc-Antoine Brouillette, PDG de Connexion Technic.

Sécurité

Le rêve de la famille: rester au Québec dans un environnement sécuritaire.

«C'est stressant! Nous ne voulons pas retourner dans cet environnement» ont affirmé , Fernada Alvarez et Isis Jenniffer Alvarez, les deux filles de Alejandra.

La famille garde espoir jusqu'au 17 octobre parce que si elles doivent retourner au Mexique, ce sera à nouveau un départ à zéro.

«Nous n'avons pas d'appartement là-bas et nous n’avons pas d'emploi. Mais je garde espoir jusqu'à la fin» a indiqué Alejandra Véga Sanchez.

