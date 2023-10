Services ambulanciers: un outil de travail disponible partout, sauf dans l’Est

Le personnel paramédical de l'Est-du-Québec presse les autorités de la santé d'implanter le système de répartition assisté par ordinateur dans les véhicules ambulanciers. L'outil est disponible presque partout en province, sauf dans la région.

L’appareil, qui ressemble à une tablette, permet d'avoir toutes les informations en temps réels sur un appel d'urgence.

Dans les soins préhospitaliers d'urgence, seulement l'Abitibi-Témiscamingue et l'Est-du-Québec n'ont pas accès à ce service.

Au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord, les employés des services paramédicaux sont affectés à des appels uniquement par les ondes radio et des détails sur l'état des victimes et sur l'adresse des demandeurs sont transmis oralement.

La Fédération des employés du Préhospitalier du Québec presse les autorités de la santé d'implanter ce système dans les véhicules ambulanciers de la région.

Sans ces outils, la charge de travail des répartiteurs d'urgence s’en voit augmentée. Les risques d'erreurs sont aussi plus importants.

Pour les employés, la situation n'est pas facile. Leur syndicat indique que l'absence de cet outil peut avoir des impacts d’efficacité sur les services à la population.

Dans les véhicules, le personnel paramédical utilise des GPS datant de quelques années, leur cellulaire personnel pour entrer des adresses et, parfois même, des cartes géographiques sur papier.

On s'explique mal pourquoi ce système n'est toujours pas implanté dans la région.

«Ça donne une surcharge de travail à nos répartiteurs médicaux d’urgence. Si la tablette était instaurée dans les véhicules avec la pénurie de main-d’œuvre qui se vit au Centre d'appels d'urgence de l'Est-du-Québec (CAUREQ), ça faciliterait le travail et ça donnerait des outils adéquats pour travailler. Pour le volet paramédic, on a souvent des paramédics qui viennent de l’extérieur de la région qui ne connaissent pas le territoire et la tablette véhiculaire, ce n’est pas seulement un outil d’affectation, c’est aussi un outil de cartographie. Donc, quand l’appel d’urgence entre, nous ne sommes pas obligés de chercher des adresses dans les cartes et dans les GPS», explique le vice-président aux relations de travail de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, Jérémie Landry.

Une implantation dans les prochains mois?

Les autorités de la santé du Bas-Saint-Laurent indiquent que la répartition assistée par ordinateur véhiculaire devrait être implantée au cours des prochains mois. Des tests sont présentement effectués.

Concernant les délais pour l’implantation comparativement aux autres régions, le CISSS du Bas-St-Laurent souligne que plusieurs facteurs expliquent la situation, comme l'accès à la géolocalisation, la pandémie et l'autorisation financière du ministère de la Santé et des Services sociaux reçu cet été.