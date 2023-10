Stabilisation des prix à l’épicerie: les démarches du ministre remises en question

Le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, était d’avis jeudi que les démarches entreprises par son gouvernement pour stabiliser le prix des aliments donnaient déjà des résultats, mais des Canadiens et l’opposition sont sceptiques.

Selon le chef du parti conservateur Pierre Poilièvre, plusieurs bannières offrent des rabais avant l’Action de grâce chaque année.

«Ce n’est rien de nouveau, dit-il. Il peut y avoir une petite réduction ici ou là juste pour promouvoir leurs ventes, mais ça ne change rien.»

Le chef du NPD émet également des réserves quant à la stratégie du ministre.

«Je pense que son plan c’est un plan vraiment ridicule», affirme-t-il.

Des personnes rencontrées par TVA Nouvelles vendredi trouvaient toujours que les prix étaient élevés.

«Je n’y crois pas comme ça à la parole, affirme une passante. C’est quand on va aller dans les rayons qu’on va voir vraiment si c’est concret.»

«J’ai voulu acheter une dinde pour Thanksgiving, et à 90$ la dinde, on va s’en passer», ajoute une dame.

Cependant, selon le spécialiste de l’industrie alimentaire Sylvain Charlebois, la stratégie du ministre pourrait fonctionner à long terme.

«Si on regarde à court terme, je ne suis pas certain, mentionne-t-il. À long terme, probablement. Je pense que la feuille de route du ministre Champagne a du sens. On s’attaque à de vrais problèmes.»

M. Champagne affirme de son côté voir des efforts de la part de certaines bannières.

«C’est clair qu’hier c’était le premier jour, soutient-il. Mais hier j’ai vu une bannière qui dit qu’elle va offrir les mêmes prix que l’année passée pour un repas de l’Action de grâce, et je me dis que c’est déjà quelque chose.»

