Stéphane Rousseau s'ouvre sur sa relation avec son père au talkshow de Martin Matte

L’humoriste et comédien Stéphane Rousseau s’est confié jeudi soir à son ami Martin Matte sur la relation qu’il avait avec son père et sur le fait que ce dernier se soit un peu servi de la notoriété de son fils en début de carrière, sur le plateau de l’émission Martin Matte en direct.

Questionné par l’animateur avec qui il a fait les 100 coups et eu des « partys » mémorables, Stéphane Rousseau a avoué que son père lui avait souvent tendu des guets-apens.

« Mon père, des fois, [...] me disait qu’on allait quelque part. Finalement, on n’allait pas du tout à l’endroit qu’il me disait, ou on y allait, mais il y avait un arrêt en route. Une fois, on s’est arrêté dans un salon de coiffure. [...] Lui, il avait des "posters" dans la valise, des "sharpies", toute la patente. Il m’amenait voir des coiffeuses à Ville Mercier», a-t-il raconté.

« C’est ton père. Ça te fait chier parce que tu t’es fait pogner un peu, mais tu sais que, lui, ça lui fait plaisir. Ces petites madames-là étaient super contentes », a ajouté l’humoriste avec le sourire, précisant cependant qu’il n’avait jamais vraiment voulu le confronter.

« J’avais une petite gêne avec. Il me pognait tout le temps, différemment, une autre fois », a ensuite ajouté Stéphane Rousseau.

« Quand j’ai eu une confrontation avec lui, éventuellement, j’ai attendu trop longtemps, et ç’a éclaté... ce n’était pas beau », a-t-il poursuivi.

Découvrir la sexualité avec les Schtroumpfs

Dans une entrevue par moment inégale, et où Martin Matte a, à quelques reprises, a semblé pressé par le temps, Stéphane Rousseau s’est permis une anecdote de jeunesse salace, pour le moins colorée, impliquant son Schtroumpf à lunettes et la Schtroumpfette de sa voisine. L’équipe de Martin Matte en direct l’a, par le plus grand hasard, retrouvé.

L’invité de la semaine, qui a lui aussi été à la barre d’un talk-show en 2018, Le Show de Rousseau, a eu droit à une prestation personnalisée des Appendeux (Julien Corriveau et Jean-François Provençal). Le duo, qu’on a pu découvrir dans le groupe Les Appendices, a notamment rendu hommage à Mme Jigger, la célèbre marionnette contrôlée par l’humoriste.

Un retour sur la première

Martin Matte est revenu jeudi soir sur les échos de la première de son talk-show, qu’il a reçus au cours de la semaine. Il s’est notamment permis de lire quelques commentaires d’internautes, comme celui d’une certaine Francine l’accusant d’avoir coupé la parole à son invité de la semaine, Patrick Huard.

Dans son numéro d’ouverture, l’humoriste qui gagnait en confiance au cours de l’épisode – et qui n’a presque pas parlé de pénis – a fait une brève revue de l’actualité, questionnant entre autres, l’écoute sélective du premier ministre François Legault, après que ce dernier eut ramené sur le tapis la possibilité de construire un troisième lien entre Québec et Lévis.

« C’est comme déterrer sa grand-mère pour ne pas être tout seul à Noël [...]. Il dit qu’il est en mode écoute. Ça, ça doit être à une écoute sélective parce qu’il n’écoute ni les profs ni les infirmières, juste les électeurs qu’il a perdus », a dit l’animateur.

Tourné à l’Espace St-Denis, Martin Matte en direct est présenté chaque jeudi à TVA, à 20 h.

Dumas et son «band» en assurent l’ambiance musicale.