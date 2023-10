Un homme autiste est recherché: ses proches s’inquiètent

Les proches d’un homme de 38 ans, qui manque à l’appel depuis jeudi après-midi, «craignent pour sa sécurité», selon la police de Montréal.

Duane Montaque a été vu pour la dernière fois hier vers 13h près du métro Parc dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

PHOTO COURTOISIE SPVM

«Il aurait également été vu à la station de métro de la Concorde à Laval, a précisé le SPVM dans un communiqué. Il habite à Toronto, mais s’est déjà déplacé sur de longues distances, pouvant même se rendre jusqu’à Rimouski.»

Le trentenaire est autiste. Il a la peau noire. Il mesure 170 cm (5 pi 7 po) et pèse 72 kg (160 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns.

Le SPVM a indiqué que l’homme est habillé d’une casquette de baseball bleue, d’une chemise noir et blanc, d’un pantalon de jogging noir et blanc, de bas et de souliers noirs. Il porte un sac à dos turquoise avec des fermetures éclair jaunes.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant la disparition de Duane Montaque peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.