Un homme de 53 ans est recherché à Montréal

Un homme de 53 ans qui manque à l’appel depuis jeudi soir est recherché par les policiers de Montréal.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Ladislaw Eugen Bondar a été vu pour la dernière fois vers 21h, à sa résidence, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Le quinquagénaire mesure 192 cm (6 pi 4 po) et pèse 83 kg (183 lb). Il a les cheveux bruns grisonnants et les yeux bleus. Selon le SPVM, il porte un chandail à manches courtes gris avec un logo blanc de la compagnie Korex inc. à l’avant, un pantalon bleu foncé et des souliers de course gris avec une semelle blanche.

Les policiers ont indiqué que «ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité».

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant la disparition de Ladislaw Eugen Bondar peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.