Un Palestinien tué lors de heurts avec des Israéliens en Cisjordanie

Un Palestinien a été tué vendredi lors de heurts nocturnes à Huwwara, ville du nord de la Cisjordanie occupée théâtre de violences récurrentes depuis le début de l’année, selon le ministère de la Santé palestinien.

«Labib Mohammad Lahib Damidi, âgé de 19 ans, a été tué par des balles de colons dans le cœur dans la ville de Huwwara», écrit le ministère dans un bref communiqué sans plus de détail sur les circonstances de sa mort. Un communiqué de l’armée israélienne laisse plutôt entendre que le jeune homme a été tué par des tirs de soldats.

Située au sud de la grande ville palestinienne de Naplouse, Huwwara a été le théâtre depuis le début de l'année de plusieurs attaques mortelles à l’arme à feu menées par des Palestiniens contre des voitures transportant des Israéliens et de descentes de représailles violentes de colons juifs des environs contre la population locale.

Jeudi en fin de journée, un Palestinien a été abattu dans le secteur par des soldats israéliens après avoir ouvert le feu à l’arme automatique sur une voiture prise dans un embouteillage, sans que les civils israéliens à bord du véhicule ne soient touchés, a indiqué l'armée.

Après minuit, vendredi, «des dizaines de civils israéliens se sont rassemblés» et «durant ce rassemblement, des civils israéliens et des résidents palestiniens de la ville ont lancé des pierres», écrit l’armée, qui dit avoir eu recours à des «moyens antiémeutes» pour «faire cesser les affrontements», indique un communiqué militaire.

Les soldats ont également ouvert le feu «à balles réelles» sur «un suspect» qui avait lancé «un pavé sur un véhicule israélien», ajoute l’armée, indiquant que l’homme avait été touché.

Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué de son côté avoir traité sur place 58 personnes ayant inhalé des gaz lacrymogènes.

L'armée a fait état «d'informations [...] sur des actes de vandalisme contre des biens de résidents palestiniens de la ville par des civils israéliens».

En février, des dizaines de colons israéliens avaient mis le feu à de nombreux bâtiments de la ville après une attaque palestinienne à l'arme à feu ayant coûté la vie à deux Israéliens dans la ville.

Au moins 247 Palestiniens, 32 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués depuis le début de l'année dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes. Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.