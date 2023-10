Une élève modèle perd sa bourse à cause d’un «twerk»

Une étudiante modèle de la Louisiane a été sévèrement punie pour avoir été filmée en train de faire un «twerk» durant une fête privée, rapporte le média local Unfiltered with Kiran.

Kaylee Timonet, une adolescente de 17 ans fréquentant le Walker High School, a tout de l’élève parfaite. Sa moyenne scolaire frôle les 100%, elle est présidente de l’Association étudiante et du Beta Club de son école. De plus, elle est tutrice auprès d’élèves en difficulté et a d’ailleurs été récompensée pour son bénévolat.

Unfiltered with Kiran

Le 30 septembre dernier, Kaylee s’amusait avec plusieurs autres jeunes de son âge lors d’une fête privée au Livingtson Parish Country Club. Sa mère ainsi que plusieurs autres adultes, était présente.

Le DJ qui était sur place a filmé quelques moments du party qu’il a ensuite partagés sur les réseaux sociaux.

Or, l’une de ces vidéos, dans laquelle on pouvait voir l’adolescente faire un «twerk», a été vue par le directeur de l’école, Jason St.Pierre, qui a alors décidé de punir sévèrement la jeune fille pour avoir dansé de façon «honteuse».

Le mardi suivant, le directeur a rencontré Kaylee dans son bureau où il l’a réprimandé, l’a forcée à regarder la vidéo et lui a indiqué qu’il retirait son approbation pour une bourse d’études.

Unfiltered with Kiran

L’étudiante doit entrer au collège en janvier et chaque année, son école secondaire accorde une bourse à deux élèves. Kaylee Timonet, qui était donc en voie d’obtenir cette bourse, a vu cet honneur lui être refusé.

«Il m’a dit que je devrais avoir honte de moi et qu’il s’inquiétait pour mon avenir si je ne suivais pas les idéaux de Dieu. Je me suis sentie comme si ma vie était finie», a rapporté l’adolescente.

La mère de Kaylee, Rachel Timonet, a par la suite rencontré le directeur pour lui indiquer qu’elle trouvait cette punition injuste. Celle-ci a notamment indiqué que d’autres élèves avaient été filmés en train de danser et qu’aucun d’eux n’avait été puni.

Rachel Timonet a également reproché au directeur d’avoir remis en question la foi religieuse de sa fille.

«C’est une école publique et non privée. Il n’a pas le droit de parler de religion avec ma fille», clame la mère en colère.

Unfiltered with Kiran

Les élèves de l’école ont rapidement affiché leur solidarité envers Kaylee, notamment en vendant des tee-shirts où on peut lire «Laissez la fille danser» ou «Je soutiens Kaylee TImonet».

Même le DJ qui a filmé le fameux «twerk» de l’adolescente s’explique mal comment ce geste banal a pu entraîner de telles conséquences.

«Je suis DJ depuis plus de 10 ans. La manière de laquelle ces enfants dansaient n’avait rien de mal. J’ai vu bien pire. Ces enfants s’amusaient simplement et candidement», a affirmé DJ Savage.