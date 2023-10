Alors qu’un important réseau montréalais spécialisé dans les fraudes de type grand-parent a été démantelé, un ex-enquêteur au SPVQ déplore que ce dernier ait profité de la «vulnérabilité» de ses victimes.

Roger Ferland n’a pas été tendre à l’endroit de ces fraudeurs lors du segment «Sous-enquête» à l’émission «Dossiers en cours» animée par Jean-François Guérin.

Bien que la majorité des victimes du réseau soit aux États-Unis, plusieurs fraudeurs sont actifs dans la province.

Ces derniers sont de plus en plus organisés et profitent des failles dans le système qui leur permettent de soutirer l’argent.

«Les gens qui font de la fraude, c’est pas très bien vu face aux criminels endurcis [...] [les fraudeurs] jouaient sur les émotions et la naïveté des individus qui, en situation d’inquiétude, veulent aider tout le temps. C’est vraiment des crapules AAA ces gars-là!» déplore-t-il.

L’expert ajoute que les fraudeurs ont de plus en plus de moyens à leur disposition.

«Ces gens-là, qui sont un petit peu brillants, regardent les faiblesses humaines et les utilisent de toutes sortes de façons. L’ordinateur a permis ça, la téléphonie a servi ça. L’intelligence artificielle va permettre un ''step'' de plus», a-t-il révélé avec inquiétude.

Rappelons que treize suspects ont été arrêtés mercredi, alors qu’ils auraient participé à un vaste réseau frauduleux impliquant plusieurs centaines de personnes âgées américaines.

