«Chaque fois qu’il pleut, c’est le stress»: des propriétaires inondés à répétition sont à court de moyens

Le propriétaire d’un logement ne sait plus quoi faire alors que chaque nouvelle averse importante inonde son immeuble.

«Chaque fois qu’il pleut, c’est le stress», déplore José Munizaga, qui habite au 1451 Rue Parthenais à Montréal.

D’autres résidents partagent son désarroi; le logement de certains d’entre eux a été inondé à au moins quatre reprises au courant de l’été seulement.

TVA Nouvelles

«Quand l’eau va commencer à rentrer, on va faire quoi? Même si tu sors les moppes... Quand c’est trop, c’est trop», soupire-t-il impuissant.

Même si le réseau d’aqueduc auquel est raccordé l’immeuble est saturé, la Ville a accordé un permis de construction à un promoteur qui souhaite développer le terrain voisin.

Les résidents du 1451 Rue Parthenais s’expliquent mal cette décision, puisque l’ensemble de la copropriété n’est plus assurable depuis deux ans.

«Nous ne sommes plus assurés pour des refoulements d’égouts... n’importe quoi qui arrive avec de l’eau, on est plus assuré», déplore le propriétaire d’un logement Daniel Vaudrin.

Pour M. Munizaga, c’est un cauchemar. En raison des nombreuses inondations dont a été la proie son logement, ce dernier en effet ne vaut plus rien.

TVA Nouvelles

«Même si je voudrais vendre ici aujourd’hui – je pose la question à la mairesse – est-ce qu’elle va venir ici acheter une propriété où elle va vivre ce stress-là tous les jours?», demande-t-il.

José Munizaga espère que la Ville de Montréal intervienne, qu’elle «étudie un plan sérieux» afin de régler le problème.

«On a besoin d’aide», lance-t-il.

Contactée par TVA Nouvelles, la Ville de Montréal a assuré suivre la situation de près et avoir déployé des ressources sur place.

«Nous confirmons que 5 camions-aspirateurs sont mobilisés sur le terrain depuis la nuit passée et deux de ceux-ci se situent en permanence au coin Parthenais/Maisonneuve et au secteur de Rouen», a-t-elle fait savoir par courriel.