Ils vendent à Magog pour 9,5M$

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de mains au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaître les fins détails. C’était avant qu’on ne s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

Une demeure construite sur les rives du lac Memphrémagog, à Magog, vient d’être vendue pour 9,5M$ par son propriétaire.

Située au 130, chemin Peasley, à Magog, la propriété de deux étages offre 452 mètres carrés de superficie habitable et repose sur un vaste terrain isolé de 7920 m2. Le bâtiment principal empiète en partie sur une zone d’inondation 0-20 ans et n’est desservi par aucun système d’égout et d’aqueduc de la municipalité.

Les vendeurs, un couple formé de Pierre-Yves Ducros et Francine Côté, avaient acquis cette propriété de la famille Reed en 2013, pour la somme de 1 775 000$. D’importants travaux ont été réalisés par la suite.

À la vente du bâtiment, conclue pour 8 878 617$, s’ajoutent 621 383$ de biens meubles, portant le total de la transaction à 9,5M$.

Au dernier rôle d’évaluation municipale, cette propriété s’était vu attribuer une valeur de 4 535 900$, soit 57% de plus que trois ans plus tôt (2 888 600$). En 2023, les taxes municipales de cette résidence s’élevaient à 32 038$.

Un droit de mutation de 253 451$, payable à la municipalité, s’ajoute au prix d’achat pour l’acquéreur.

Avec la contribution de Philippe Langlois.

Extrait de la chronique immobilière hebdomadaire du Journal. Vous avez vent d’une transaction d’intérêt, n’hésitez pas à la communiquer à martin.jolicoeur@quebecormedia.com.

À voir aussi :