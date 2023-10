Le parcours chaotique du 3e lien depuis 10 ans

Après 10 ans de débat, 8000 pages d’études et 60 millions plus tard, la possibilité d’un troisième lien routier est de retour. Au lendemain de sa défaite crève-cœur dans Jean-Talon, François Legault a ramené à la vie une promesse que la plupart, même les caquistes, croyaient abandonnée. L’histoire de ce mégaprojet est parsemée de nombreux revirements. Le Journal revient aujourd’hui sur le chemin chaotique parcouru depuis une décennie dans l’optique d’un nouveau lien interrives entre Québec et Lévis.

Une maquette pour un 3e lien à l’est

26 mars 2014

La Chambre de commerce de Lévis frappe l’imaginaire en dévoilant une maquette d’un tunnel Québec-Lévis, qui relierait le croisement des autoroutes Félix-Leclerc (40) et Dufferin-Montmorency (440), du côté nord, jusqu’à l’A-20, près de la route Lallemand, du côté sud. Les gens d’affaires réclament une mise à jour des études réalisées 15 ans plus tôt. Emballée, la CAQ réitère son engagement, pris en septembre 2013, d’en étudier la faisabilité. Après moult tergiversations, le PQ et le PLQ emboîtent le pas quelques jours plus tard, en promettant de l’étudier, sans plus.

PHOTO GRAPH SYNERGIE

La (fausse) crainte de la faille de Logan

2 septembre 2015

Le ministre des Transports, Robert Poëti, commande une étude géologique pour vérifier si la faille de Logan pourrait être un obstacle à la faisabilité d’un troisième lien entre Québec et Lévis. Il s’agit d’un doute exprimé notamment par le maire de Québec, Régis Labeaume, à l’époque. Le Journal révèle, un an plus tard, que le gouvernement possède, depuis 1973 et 1974, deux études géologiques indiquant que cette crainte n’est pas fondée.

Un 3e lien faisable pour 4 milliards $

13 septembre 2016

Le professeur Bruno Massicotte de Polytechnique Montréal remet son étude commandée un an plus tôt par Québec: la construction d’un troisième lien serait techniquement faisable, mais coûterait entre 3,5 et 4,5 milliards.

Écoutez le segment LCN de Mario Dumont via QUB radio :

Le gouvernement Couillard répond aussitôt que c’est «très cher» et propose d’examiner d’autres scénarios.

Massicotte proposait alors de construire deux tunnels parallèles sous le fleuve pour relier Beauport à l’A-20, en passant par la pointe de l’île d’Orléans.

Photo d'archives, DIDIER DEBUSSCHERE

20,5 millions dans un bureau de projet

4 décembre 2017

Moins de deux mois après sa nomination comme ministre déléguée aux Transports, la libérale Véronyque Tremblay confirme la création d’un bureau de projet et accorde la somme de 20,5 millions $ pour lancer une étude d’opportunité. Les faits saillants de l’étude des besoins doivent être présentés à l’été 2018 et l’étude des solutions, à l’été 2020.

Photo Stevens LeBlanc

5 corridors potentiels

14 août 2018

Quelques jours avant la campagne électorale, la ministre Véronyque Tremblay présente les cinq corridors potentiels à l’étude pour la construction d’un troisième lien entre Québec et Lévis, qui au mieux débuterait en 2026 si le gouvernement va de l’avant.

Un seul scénario se situe à l’ouest, entre la route Lagueux à Lévis et l’A-40 à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Les quatre autres sont plus à l’est, soit entre l’avenue Taniata à Saint-Romuald et l’autoroute Robert-Bourrassa, en direction nord, entre la raffinerie Valero sur le chemin des Îles et l’autoroute Laurentienne, entre le secteur du chantier Davie et l’autoroute Félix-Leclerc, en direction nord, puis entre la route Lallemand et la jonction des autoroutes Dufferin-Montmorency et Félix-Leclerc.

Photo Jean-François Desgagnés

Enfouir les lignes à haute tension

27 novembre 2018

Dans son discours inaugural, François Legault évoque la possibilité de profiter de la construction du tunnel pour y enfouir les lignes à très haute tension qui traversent le fleuve Saint-Laurent et l’île d’Orléans.

Or, il s’agirait d’une première pour Hydro-Québec, qui présente quelques mois plus tard un devis de plus d’un milliard $. L’idée est aussitôt écartée.

Un tunnel à l'est

27 juin 2019

Le troisième lien entre Québec et Lévis sera un tunnel, à l’est, annonce François Bonnardel, sans préciser les coûts. Le tracé privilégié se situe alors entre l’A-40, du côté de Québec, et l’A-20, dans le secteur de la route Lallemand à Lévis. Le tunnel projeté, d’une longueur de 6,5 km (environ 9 km avec les approches), passerait sous la pointe ouest de l’île d’Orléans.

De centre-ville à centre-ville

29 janvier 2020

Le gouvernement Legault confirme qu’il privilégie désormais le corridor de centre-ville à centre-ville, pour faire la part belle au transport en commun.

Le tracé du futur tunnel relierait l’A-20 près de la route Monseigneur-Bourget, à Lévis, à l’autoroute Laurentienne, près du Stade Canac, dans Saint-Roch.

Photo Jean-François Desgagnés

Un monotube de 6 à 10G$, d’ici 2031

17 mai 2021

Le ministre des Transports, François Bonnardel, annonce que le troisième lien de centre-ville à centre-ville, pièce centrale du Réseau express de la Capitale, sera un gigantesque monotube qui coûtera de 6 à 10 milliards $ à construire, sur 10 ans.

On apprend ensuite que le diamètre du tunnel (19 m) est si grand qu’il implique la conception du plus gros tunnelier au monde.

Illustration courtoisie

Un bitube réduit à 6,5 milliards $

14 avril 2022

Un an plus tard, le gouvernement Legault annonce son intention de réduire la facture de 25%, à 6,5 milliards $. La nouvelle mouture prévoit deux tubes de plus petit gabarit comprenant deux voies chacun.

La mise en service du tunnel est alors planifiée pour 2032, soit un an plus tard que prévu.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Abandon du 3e lien routier

20 avril 2023

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, dévoile enfin toutes les études sur le projet de tunnel entre Québec et Lévis, et annonce que le nouveau lien interrives sera réservé exclusivement au transport collectif.

C’est la fin du troisième lien routier, qui aurait coûté au moins 10 milliards $. Il reste à peaufiner le tracé du tunnel.

Photo Stevens LeBlanc