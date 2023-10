Les soins palliatifs... les soins quoi ?

Chaque année au Québec, quelque 44 000 patients ont besoin de soins palliatifs, et on estime que ce chiffre grimpera à 70 000 en 2050.

Cependant, sommes-nous en mesure d’expliquer ce que sont les soins palliatifs avant d’y avoir été soi-même confronté ?

En effet, les soins palliatifs sont généralement associés à la fin de la vie, mais ce n’est là qu’un des aspects de ce vaste secteur. Dans une société moderne axée sur la guérison à tout prix, l’approche palliative est moins connue et moins prisée, en grande partie en raison du tabou qui existe quand il est question de la mort.

Qu’est-ce que c’est ?

Les soins palliatifs interviennent lorsque la médecine ne peut plus proposer de traitements pour guérir une personne malade. Celle-ci se voit alors offrir des soins palliatifs. C’est une transition qui s’effectue en douceur et qui est axée sur l'amélioration de la qualité de vie des patients. Ceux-ci reçoivent alors des soins qui répondent à leurs besoins physiques et psychologiques. Quel que soit le temps qui reste, il s'écoulera sans être ni freiné ni accéléré. Le patient est accueilli avec son passé, ses croyances et sa spiritualité, dans le respect de son humanité.

Plusieurs services d’accompagnement existent au Québec et, à la Fondation PalliAmi, nous en avons fait notre unique mission. Au cœur même de l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, notre priorité absolue est de prendre soin des patients, de leurs proches et de ceux qui restent après le départ de l’être aimé, en offrant aussi un service de soutien aux personnes en deuil.

Accompagner une personne en fin de vie se traduit par des gestes simples : un sourire, une présence attentive, un air de musique, un massage des mains, une coupe de cheveux... de petites attentions qui contribuent à transformer chaque instant de vie en un moment d’éternité.

L’importance de la communication

J’avoue qu’avant de devenir directrice générale de la Fondation PalliAmi, je ne saisissais pas toutes les subtilités entourant les soins palliatifs, ô combien essentiels. Or, je constate tous les jours que la fin de vie d’une personne est une étape charnière pour elle et son entourage, qui se vit avec beaucoup plus de sérénité si les décisions, souhaits et volontés de la personne sont déjà connus.

Bien sûr, évoquer notre fin de vie ne figure pas parmi les sujets plus populaires au moment des repas en famille. Nous préférons éviter d’en parler de peur d’attirer le « mauvais œil ». Pourtant, la discussion est bien entamée au Québec depuis 2015 et, avec une population vieillissante, il est plus que jamais nécessaire d’oser aborder la question avant d’y être soi-même confronté. Sinon, les décisions peuvent se prendre de façon précipitée dans un couloir de l’urgence, dans l’attente de l’ambulance, dans une chambre d’hôpital.

En parler à l’avance, c’est s’assurer d’un maximum de sérénité au moment où les émotions domineront. Un plan bien défini réduit l’anxiété et allège le fardeau émotionnel de nos proches. Les échanges que vous aurez eus guideront les personnes impliquées et éviteront les désaccords familiaux.

En cette Journée mondiale des soins palliatifs, informez-vous sur ceux-ci et les services disponibles au Québec, y compris ceux de la Fondation PalliAmi. Réfléchissez à vos souhaits quant à votre lieu de décès et à vos funérailles et engagez la conversation avec vos proches, car lorsque le temps est compté, il est essentiel de « mettre toute la vie dans la vie qui reste ».

Photo fournie par Line Bellavance

Line Bellavance, directrice générale de la Fondation PalliAmi