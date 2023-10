Marc Labrèche célèbre son premier anniversaire de mariage

Marié depuis le 9 septembre 2022 à Jennifer Miville Tremblay, Marc Labrèche célébrait récemment ses noces de coton.

«Nous avons souligné le week-end de notre premier anniversaire de mariage de façon romantique. Cette célébration annuelle est aussi pour nous un prétexte pour faire un mini party de famille. En ce qui me concerne, je peux dire que je suis dans du beau coton. On est heureux et bien ensemble. Je remercie la vie. Ça fait d’ailleurs 10 ans cette année que Jennifer et moi formons un couple.»

Cependant, 12 mois plus tard, les tourtereaux n’ont toujours pas vécu leur lune de miel. «C’est dans nos plans, mais nous avons vraiment envie de prendre le temps d’en profiter. Notre lune de miel viendra au bon moment. Actuellement, nous sommes tous les deux très occupés. Ma blonde est créatrice de costumes pour la télévision, le théâtre et le cinéma. Elle a notamment travaillé sur les séries Avant le crash et Un gars, une fille pour Radio-Canada. Elle est aussi artiste peintre. De mon côté, j’ai beaucoup de plaisir à animer le talk-show Je viens vers toi, les lundis et mardis à 21 h, à Noovo. Je serai là-dessus jusqu’en avril prochain. On verra ensuite.»

