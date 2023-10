Nuit blanche dans le Village: une vingtaine d’établissements ouverts jusqu’à 6h

Une vingtaine de bars, salles de spectacles, cafés et clubs pourront rester ouverts jusqu’à 6h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, pour la nuit blanche du Village.

Cet événement est organisé par la SDC du Village à la demande des visiteurs du quartier, selon sa directrice générale, Gabrielle Rondy.

«La vie nocturne, ça fait partie de l’ADN du Village, explique-t-elle en entrevue à LCN. On le sait, on a un nombre incroyable de bars, de salles de spectacles, de clubs.»

«Il y en a vraiment pour tous les goûts, continue-t-elle. C’est vraiment les gens qui nous ont demandé d’avoir les établissements ouverts jusqu’à 6h, donc on le teste pour la fin de la piétonnisation qui se termine officiellement ce lundi.»

Bien qu’il s’agisse techniquement d’un projet-pilote, Mme Rondy estime que ce genre d’événement a déjà fait ses preuves dans le quartier.

«Pour la Ville de Montréal c’est considéré comme un projet-pilote, mais on en a fait plusieurs dans le Village, on le sait qu’on n’est plus à l’étape des projets-pilotes, ça fonctionne, les gens aiment ça, dit-elle. Les gens vont être au rendez-vous malgré la température qui est peut-être moins idéale.»

Des mesures ont été mises en place afin d’assurer la sécurité des participants pendant l’événement.

«Il va y avoir des tests de drogues sur la rue avec le GRIP, on a une agence de sécurité pour s’assurer que ça se passe bien, mentionne-t-elle. On a une équipe sur place et une ligne dédiée aussi pour s’assurer que la cohabitation avec les résidents du Village se fait bien.»

Bien que la piétonnisation de l’artère se termine lundi, la directrice générale de la SDC ne ferme pas la porte à ce qu’un jour, la rue Sainte-Catherine soit piétonne à l’année.

«C’est une possibilité, affirme-t-elle. L’Arrondissement a sondé à nouveau les résidents et les visiteurs du Village récemment et il y a un intérêt. C’est à suivre dans les prochaines semaines avec le projet de réaménagement.»

