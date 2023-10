Un touriste américain détruit des statues millénaires: son avocat accuse le «syndrome de Jérusalem»

Un Américain a détruit deux statues romaines du deuxième siècle, au musée d’Israël à Jérusalem, mercredi dans une fureur religieuse.

Le touriste de 42 ans, dont le nom n’a pas encore été révélé, aurait dit aux autorités israéliennes qu’il avait détruit les artéfacts millénaires parce qu’ils allaient à l’encontre de ses croyances religieuses, selon ce qu’a rapporté CNN.

Son avocat, Nick Kaufman, a affirmé que son client souffrait du «syndrome de Jérusalem», une affliction qui viserait les touristes pèlerins imbus de l’énergie religieuse de cette ville triplement sacrée.

Le «syndrome de Jérusalem» est un état psychotique dans lequel se retrouvent certains touristes et pèlerins qui visitent la ville. Son principal symptôme est de se prendre pour un personnage biblique et d’agir en conséquence, selon le National Institutes of Health (É-U).

Écoutez l'édito de Richard Martineau sur les déboulonneurs de statues via QUB radio :

La ville occupe une place importante dans l’islam, le christianisme et le judaïsme, attirant ainsi une variété de pèlerins de différents horizons.

L’homme en question est juif et aurait justifié son acte de vandalisme par «l’idolâtrie contraire aux enseignements de la Torah» des statues, a rapporté le média américain.

M. Kaufman a insisté sur le fait que l’homme, qui a comparu en cour vendredi, n’a pas agi par «ferveur iconoclaste», mais qu’il souffre effectivement d’un syndrome bien répertorié dans cette ville sainte.

Une évaluation psychologique du vandale devrait avoir lieu avant son retour en cour lundi.