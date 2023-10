Walmart retire un prérequis de diplôme universitaire pour des centaines de postes

Des centaines de postes administratifs ne nécessitent plus de diplôme universitaire chez Walmart aux États-Unis.

Cette décision de l’entreprise est motivée par un désir de prendre davantage en considération les habiletés des candidats.

«Bien que les diplômes doivent faire partie de l’équation et dans certains cas même être requis, il y a de nombreux rôles pour lesquels un diplôme n’est tout simplement pas nécessaire», peut-on lire dans une publication sur son site web.

Les personnes qui poseront leur candidature pour ces postes pourront donc montrer leur diplôme collégial ou démontrer qu’ils ont les habiletés nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches.

Walmart indique également souhaiter que cette mesure cesse de freiner l’avancement de certains employés non diplômés vers des postes plus hauts placés dans l’entreprise.

Walmart rejoint ainsi plusieurs autres employeurs comme Dell, IBM et Bank of America, qui ont adopté des politiques du genre au cours des derniers mois, selon le New York Post.