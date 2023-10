À VOIR | «OK, on va tomber, il n’y a rien à faire»: des fêtardes racontent leur frayeur

La passerelle d’un escalier s’est effondrée samedi soir au Mont-Sainte-Anne, blessant 17 personnes.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Une passerelle s'effondre au Mont-Sainte-Anne

• À lire aussi: EN VIDÉO | Effondrement d’une passerelle au Mont-Sainte-Anne: «Ça s’est passé comme en un éclair!»

Bien qu’aucun blessé grave ne soit à déplorer, des images de la fête qui prenait place au Mont-Sainte-Anne à l’occasion de la Coupe du monde de vélo de montagne permettent de voir que la situation était assez chaotique.

Ce sont une quarantaine de personnes qui ont ainsi fait une chute d’une hauteur se situant entre sept ou dix pieds, dépendamment du lieu où ils se trouvaient sur la plateforme.

«J’étais placé sur la gauche, puis ça a tombé en angle et on s’est tous fait empiler... je ne me voyais plus, c’était vraiment juste ma tête qui sortait», a relaté une femme interrogée par TVA Nouvelles.

«Moi j’ai juste entendu un gros crack, puis là je savais que ça venait de lâcher des côtés de la plateforme et j’étais genre, OK, on va tomber, il n’y a rien à faire. J’étais juste figée puis je me disais ça va faire mal, ça va tu faire un peu mal, ça va tu faire beaucoup mal», a détaillé pour sa part une autre femme.

«Un moment donné t’es juste, ça tombe, ça tombe, puis pow! T’arrives à terre, puis là tout le monde tombe sur tout le monde. Les cris... c’est des cris de mort. Vraiment, je pense c’est ça qui m’a le plus affectée», a-t-elle encore détaillé.

Selon la productrice déléguée de la Corporation événements d’été de Québec Marie-France Couture, l’engendrement d’une file d’attente trop longue serait à l’origine du drame.

«Étant donné que c’est un endroit festif où on vend de l’alcool, on avait mis en place un contrôle d’accès assez strict pour éviter de laisser entrer des mineurs. Ce contrôle d’accès a fait en sorte qu’une file d’attente s’est créée sur la passerelle [...]. Il y avait à notre estimation une quarantaine de personnes sur cette passerelle, et à 9h30 elle s’est effondrée», a-t-elle expliqué.

Une autre fête était prévue dimanche soir au Mont-Sainte-Anne, qui a depuis été remplacée par un 5 à 8 à l’extérieur.