Bradley Cooper s’amouracherait-il de cette célèbre mannequin?

Jeudi soir dernier, la mannequin réputée, Gigi Hadid et Bradley Cooper ont soupé ensemble à New York, déclenchant une tempête de rumeurs.

En effet, selon les clichés pris par des paparazzis qui circulent sur internet, la bonne amie de Taylor Swift et l'acteur de A Star Is Born ont partagé un repas au populaire restaurant Via Carota, puis quitté les lieux ensemble dans le même véhicule.

Rappelons que l'acteur de 48 ans a été en couple pendant quatre ans avec Irina Shayk, la mère de sa fille de 5 ans, Lea De Seine. Irina a d’ailleurs souvent été vue aux côtés de Tom Brady lors de l'été dernier.

Cooper et Shayk ont mis fin à leur relation en 2019, mais maintiennent une excellente relation de coparentalité.

Quant à Gigi Hadid, maman de la petite Khai, elle avait fait parler d'elle en 2022 en fréquentant le coureur de jupons professionnel, Leonardo DiCaprio.

Serait-ce la naissance d’un nouveau couple?

