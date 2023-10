Le monde entier est encore stupéfait par l’ampleur de l’attaque du Hamas sur Israël, ainsi que par la façon dont le pays hébreu a été totalement pris de court par celle-ci.

«Le Mossad et le Shin Beth, les deux grands morceaux des Services de renseignements israéliens, sont légendaires: on dit d’eux que ce sont les meilleurs au monde, qu’ils ont des gens infiltrés dans toutes les institutions de tous ceux qui pourraient leur nuire... on dit qu’ils ne font jamais d’erreur, mais là c’est une erreur absolument colossale», analyse au TVA Nouvelles Luc Lavoie.

«C’est une véritable honte!», déplore-t-il encore.

L’attaque qu’a menée le Hamas contre Israël samedi nécessitait selon M. Lavoie une planification d’envergure. Samedi, l’analyste pointait que l’assaut semblait aussi bien coordonné que bien organisé, une lecture qu’il réitère encore dimanche.

«Il y avait au moins 100 personnes qui savaient ce qui allait se passer, alors leur système d’infiltration n’a pas fonctionné», explique-t-il, s’expliquant mal comment le Mossad et le Shin Beth n’ont pu prévenir la terrible attaque survenue la veille.

