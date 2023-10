Crise de l’itinérance: la construction de minimaisons, une solution?

La population itinérante est forcée de «s’adapter» après le démantèlement de plus de 4000 campements clandestins en 2023.

«C’est dommage, c’est triste. La communauté en itinérance s’ajuste et s’éparpille un peu partout sur des terrains privés, sous le pont Jacques-Cartier et terrains appartenant au fédéral ou au provincial, ce qui fait que c’est de plus en plus difficile de les localiser et de les aider», estime Luc Desjardins, directeur général du Groupe communautaire L’Itinéraire.

Selon l’expert, les refuges sont débordés, le manque de logements, les effets postpandémie et l’immigration sont les principales raisons qui maintiennent les personnes dans une situation d’itinérance.

«C’était prévisible», croit M. Desjardins, qui ajoute que la demande croît plus rapidement que l’offre.

La construction de minimaisons pourrait être une solution à la crise de l’itinérance à laquelle fait face le Québec, selon lui.

«Au Canada, il y a des groupes. À Medecine Hat, en Alberta, on a trouvé des solutions et à Fredericton, il y a une petite communauté de minimaisons et ça fonctionne très bien», avance-t-il.

«Ça prend du leadership, ça prend tout le monde qui travaille ensemble et ça prend aussi des sous» et «c’est toujours une gue-guerre» entre les différentes instances gouvernementales, dit le DG de L’Itinéraire.

