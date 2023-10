«Révolution»: Elle séduit les maîtres par ses pointes

À seulement 14 ans, la ballerine Sophie Houle a décidé de présenter un premier numéro à Révolution, dimanche soir, en dansant sur des pointes. Un choix stratégique assumé.

« Pour moi, être sur des pointes, ça me donne l’impression de flotter. Je suis déjà très grande et ajouter des pointes me donne la sensation d’être libre, d’être au-dessus de tout. Ça me permet aussi de trouver de nouvelles manières de faire des mouvements, de bouger mon corps différemment. »

Enfant, elle faisait beaucoup de gymnastique, mais c’est en regardant la première saison de Révolution qu’elle a eu envie de danser. Depuis, sa passion ne cesse de se développer. « Danser me procure énormément de choses, mais je dirais d’abord que je me sens libre. La danse est aussi comme une amie, parce qu’elle est toujours là pour me réconforter, pour me supporter, pour m'aider dans tous les hauts et mes bas de la vie quotidienne. C’est aussi quelque chose qui me permet de me dépasser, d’aller plus loin que mes limites, mais également de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre des expériences incroyables... »

Photo fournie par OSA Images

Sophie Houle étudie actuellement à l’École supérieure de ballet du Québec, en plus d’être scolarisée au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, où elle habite toute la semaine. Elle fait surtout preuve d’une discipline exceptionnelle à son âge. « Il faut être déterminé, persévérer tout le temps, avoir de l’endurance, de la consistance... J’ai toujours été disciplinée avec un horaire chargé, je n’ai pas le choix. J’ai mes buts en tête, je sais où je veux aller, et comment travailler pour les atteindre. »