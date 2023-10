EN IMAGES | Un passionné reproduit le village d’Astérix en allumettes

Un sexagénaire français se consacre depuis 2015 à un projet assez ambitieux : reproduire le plus fidèlement possible le village d’Astérix à l’aide d’allumettes, rapporte le média Neo.

Alain Vosgien, 65 ans, qui habite à Grimaucourt-en-Woëvre, dans le nord-est de la France, s’est lancé dans cette aventure en janvier 2015.

En situation d’invalidité depuis 2011, celui-ci s’ennuyait et ne voulait pas rester collé à la télé à longueur de journée.

Ayant déjà fabriqué des constructions en allumettes une trentaine d’années auparavant, M. Vosgien a alors décidé de s’y remettre.

«Je dessinais tout le temps Astérix et mon grand-père savait que j’aimais bien. Il m’achetait les livres et compagnie. Je me suis dit : "Tiens, je vais faire le village d’Astérix’’», raconte-t-il.

Ce dernier a commencé par reproduire la maison d’Astérix, puis celles de Panoramix et Obélix. C’est alors qu’il s’est convaincu de refaire tout le village gaulois.

La totalité de sa construction est réalisée à l’aide d’allumettes et de colle.

Photo tirée de Facebook / Alain Vosgien

Le projet en chiffres

8 ans et 10 400 heures de travail plus tard, Alain Vosgien estime qu’il lui reste encore environ deux ans avant d’avoir complété son imposant projet.

«Le principal, c’est la patience. Il y a des maisons où il y a plus de 1000 pièces à fabriquer», soutient M. Vosgien.

Son village en allumettes s’étend sur une superficie de 9 mètres carrés.

Il consacre environ 5 heures par jour à son projet et tient un journal de bord dans lequel il note le temps que chaque construction lui prend, le nombre d’allumettes et de tubes de colle utilisés ainsi que l’ensemble de ses dépenses.

Photo tirée de Facebook / Alain Vosgien

«Je suis un ours. Je ne sors jamais», mentionne-t-il.

Par exemple, la maison dans l’arbre du barde Assurancetourix a nécessité quelque 800 heures de travail et très exactement 51 025 allumettes.

Alain Vosgien estime avoir investi entre 5000 et 6000 euros (entre 7200 et 8650 dollars canadiens) pour la réalisation de l'ensemble de sa maquette.

Photo tirée de Facebook / Alain Vosgien

Un véritable «François Pignon»?

Sa passion lui a attiré l’attention de plusieurs médias français, mais également les commentaires de plusieurs internautes.

Si la plupart des gens demeurent respectueux, voire admiratifs envers son travail, d’autres se moquent parfois de lui.

«Le rapport au "Dîner de cons", je l’entends, pas tous les jours, mais chaque fois que quelqu’un le voit : "Ah, François Pignon!" Ça ne me gêne pas du tout», affirme-t-il.

M. Vosgien rêve de voir son projet exposé au Parc Astérix, situé au nord de Paris. L’homme de 65 ans ne semble toutefois pas prêt à se départir de sa création gratuitement, puisque le tout, dit-il, lui a coûté très cher.