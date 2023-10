EN VIDÉO | Effondrement d’une passerelle au Mont-Sainte-Anne: «Ça s’est passé comme en un éclair!»

La passerelle d’un escalier s’est effondrée samedi soir au Mont-Sainte-Anne, à l’occasion d’une fête dans le cadre de la Coupe du monde de vélo de montagne, faisant 17 blessés.

C’est ce qu’a confirmé la Sûreté du Québec (SQ) dimanche matin.

L’événement s’est produit vers 21h30 au Centre des congrès.

Selon le directeur général interrogé par TVA Nouvelles, le poids des gens qui sautaient lors des célébrations a pu faire crouler la plateforme.

TVA Nouvelles a obtenu des images montrant la scène après l’effondrement.

Florence Harvey, accompagnée de son frère et de sa meilleure amie, était sur place lors de l’accident a raconté ce qu’elle a vécu lors de son passage à l’émission le «Québec matin».

«Ça s’est passé comme en un éclair, tout est tombé. Je me rappelle avoir vu mon frère de haut. Il était en bas et il me regardait, il a essayé de me faire un signe de pouce en l’air pour me dire qu’il était correct», explique-t-elle.

«Je me suis mise à vraiment capoter. J’ai essayé d’aller les trouver. Je n’ai pas été capable de les voir. Je leur ai parlé brièvement, mais ils étaient vraiment sonnés. Mon frère s’est frappé la tête en tombant et Béatrice s’est tout écorché la jambe et s’est également cogné la tête», poursuit-elle.

On ne craint pas pour la vie des victimes. La cause de l’effondrement est toujours inconnue.