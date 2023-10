Deux personnes tuées dans un accident à Gatineau; un homme arrêté

Un homme a été arrêté dimanche matin après un accident de voiture qui a fait deux morts dimanche matin à Gatineau.

C’est aux alentours 3h que services d’urgence ont reçu un rappel concernant un accident près de l’intersection de l’avenue de Buckingham et de la rue Maclaren. Le véhicule impliqué aurait fait une sortie de route avant de terminer sa course contre des poteaux d’Hydro-Québec et de prendre feu.

«À leur arrivée sur place, les policiers ont malheureusement constaté le décès de deux passagers à l'intérieur du véhicule», a indiqué le Service de police de la Ville de Gatineau en précisant que le conducteur a été arrêté.

Une enquête a été ouverte afin de comprendre les causes et circonstances entourant cet événement et la scène a été protégée pour en faire l’analyse.