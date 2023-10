Le quotidien des personnes en situation d’itinérance risque de s’empirer avec l’arrivée du temps froid, alors que les refuges leur venant en aide débordent.

«On anticipe un manque de places en hébergement d’urgence, mais surtout un manque de places en hébergement en adapté»: la directrice des services d’urgence à la Mission Old Brewery reconnait que le froid compliquera les choses.

«Si on n’est pas capable d’accompagner les gens vers le logement de façon plus efficace, plus rapide, c’est là que ça devient difficile à gérer», ajoute Émilie Fortier.

Les résidents de campements de fortune, tant à Montréal que dans les régions, sont très inquiets devant le contexte «difficile».

«Je vais faire de mon mieux. Je ne sais même pas si je vais avoir des bottes et pouvoir m’habiller correctement», souligne Jean-Marc, précisant qu’il est «extrêmement» inquiet d’être forcé de dormir dans la rue.

Un rapport publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme que le nombre d’itinérants est en hausse dans la province, dépassant les 10 000.

La Ville de Montréal «exerce des pressions sans précédent dans plusieurs secteurs de la ville et que les équipes appuient le réseau de la santé qui coordonne l’ajout de places un peu partout dans la ville».