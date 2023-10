La bombe hypothécaire se profile: voyez comment y être proactif plutôt que réactif

Un ancien gouverneur de la Banque du Canada affirme que le renouvellement des hypothèques menace l’économie alors que les taux d’intérêt sont trop élevés et risquent de faire exploser la bombe hypothécaire d’ici les trois prochaines années.

«Le danger qui guette l'économie, c'est que beaucoup de gens ont pris des hypothèques d’une durée de cinq ans à l’époque de la COVID, à des taux aussi bas que 1,5%. Quand ils devront renouveler, leurs paiements hypothécaires vont bondir, puisque les taux actuels sont plutôt autour de 6,7%», a expliqué l’ancien sous-gouverneur de la Banque du Canada Paul Beaudry au Journal de Montréal.

La majorité des Canadiens qui ont une hypothèque devront en effet la renouveler d’ici 2025-2026, de sorte que si les taux d’intérêt à long terme demeurent élevés, de nombreux citoyens vont se retrouver avec d’importants paiements hypothécaires à assumer.

Le mot d’ordre: proactivité

Le planificateur et conseiller en gestion de patrimoine chez ASSANTE capital, Antoine Chaume Legault, partage l’avis de M. Beaudry.

«Les statistiques sont probantes: 50% des ménages canadiens auront refinancé au taux actuel d’ici la fin 2023, 66% d’ici la fin 2024, puis d’ici la fin 2025 on va être autour de 100%», détaille-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

Le contexte des dernières années, avant que la bulle inflationniste ne commence à se faire sentir, offrait aux citoyens canadiens des taux hypothécaires complaisants, de sorte que bon nombre d’entre eux ont contracté une dette hypothécaire qu’ils ne seront pas nécessairement capables d’assumer lors du renouvellement de leur taux.

«Présentement, on voit un risque assez important à ce niveau-là. Généralement, ce qu’on recommande aux gens, c’est d’être proactif, et non réactif; quand on parle d’une bombe – ça explose tout d’un coup –, mais la réalité c’est que 2025 c’est encore dans quelque temps, donc on a le temps de se préparer», suggère M. Chaume Legault.

Le planificateur et conseiller en gestion de patrimoine conseille ainsi aux citoyens d’être proactifs et d’aller aussitôt que possible consulter son banquier ou son planificateur financier.

Revoir son budget

Bien que des solutions existent, le plus important consiste néanmoins à revoir son budget.

«Si on observe que son hypothèque va augmenter de 50% – ce qui serait énorme –, et bien il faut voir si on est capable de réduire ses dépenses en fonction de ça. Ça peut être de vendre une voiture si on en a deux, ça peut être de reporter des voyages, de reporter des réparations. Ça peut tout simplement être de refinancer ou de renégocier son hypothèque sur un terme de 25 ans ou de 30 ans», énumère M. Chaume Legault.

Le planificateur et conseiller en gestion de patrimoine se veut qui plus est rassurant en rappelant que les banques ne cherchent jamais à récupérer les maisons de leurs clients, ce qui représente toujours pour elles le pire des scénarios.

«C’est clair que d’un point de vue général, les banques vont vouloir discuter avec les clients et vont vouloir trouver des solutions», mentionne-t-il.

Éviter de devoir vendre au mauvais moment

En ce qui concerne les propriétaires, le pire scénario selon M. Chaume Legault est toutefois d’être réactif par rapport à la hausse des taux hypothécaires et d’attendre au dernier moment pour prendre des initiatives.

On peut alors être obligé de vendre sa propriété de façon accélérée, ou dans un contexte où les maisons vont commencer à perdre de la valeur puisque de nombreux ménages seront obligés de se départir de leur bien.

«Pour le moment par contre, on n’observe pas une baisse généralisée des valeurs parce que l’inventaire [des maisons est trop bas] en ce moment», indique M. Chaume Legault.

