La perspective d’une escalade de la guerre opposant Israël au Hamas est non seulement tangible, mais même probable selon certains spécialistes, alors que le pays hébreu risque de frapper son adversaire très durement au cours des prochaines heures dimanche.

«Oui, elle sera violente, et elle sera sans merci cette riposte», explique au TVA Nouvelles Emmanuelle Latraverse qui rappelle que la bande de Gaza compte la plus importante densité urbaine au monde.

«C’est la technique du Hamas de cacher ses bureaux là où il y a des gens qui habitent, donc de se servir de la population palestinienne comme d’un bouclier humain... donc les frappes chirurgicales, ça a rapidement ses limites quand on se met à faire des barrages de frappes aériennes du côté de Gaza», analyse-t-elle encore.

AFP

La crainte est ainsi, selon Mme Latraverse, que la première salve d’attaques d’Israël entraine un nombre incalculable de victimes parmi les citoyens innocents de Gaza.

Israël est toutefois conscient qu’il pourrait s’aliéner ses appuis sur la scène internationale s’il menait des frappes dépourvues de toute parcimonie, pointe néanmoins Mme Latraverse.

«La crainte, c’est qu’Israël aille trop loin et trop fort dans sa riposte», prévient-elle.

Cette sombre perspective se profile alors que plus de 400 Palestiniens, incluant 78 enfants et 41 femmes, ont été tués depuis samedi, et que les autorités locales décomptent quelques 2300 blessés.

Du côté israélien, ce sont 700 morts qui sont déplorées depuis le début de l’attaque du Hamas. Le pays hébreu décompte 2150 blessés.