L'armée israélienne se donne 24h pour évacuer les zones entourant la bande de Gaza

L'armée a pour mission d'évacuer sous 24 heures tous les habitants des zones israéliennes du pourtour de la bande de Gaza, a déclaré dimanche son porte-parole, faisant état de «combats en cours, pour libérer des otages», entre forces israéliennes et activistes palestiniens infiltrés.

«Notre mission pour les prochaines 24 heures est d'évacuer tous les résidents du pourtour de Gaza», a déclaré le général Daniel Hagari, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse.

L'évacuation doit se faire en toute sécurité, après un examen minutieux du secteur, pour être sûrs qu'il n'y ait plus d'activistes, a-t-il ajouté.

Depuis le début de l'offensive contre Israël lancée samedi par le Hamas palestinien à partir de Gaza, des centaines d'activistes ont été tués et des dizaines d'autres ont été faits prisonniers, a encore dit le général Hagari.

«Nous en avons tué des centaines à la barrière de sécurité [érigée par Israël autour de la bande Gaza] dans leur poussée vers Israël et durant leur retraite. Nous en avons tué plus de 400 et blessé des milliers à Gaza», a-t-il ajouté sans plus de précision.

Il a assuré que l'armée israélienne avait pris le contrôle des points pas lesquels les activistes du Hamas s'étaient infiltrés en Israël la veille à partir de Gaza.

Le général a fait état du déploiement dans les zones israéliennes limitrophes du territoire palestinien, «de dizaines de milliers de soldats combattants». Et «nous allons atteindre tous les secteurs un par un jusqu'à ce que nous ayons tué chaque terroriste présent en Israël», a-t-il assuré.

«Des combats héroïques sont en cours actuellement pour libérer des otages, et il y en a eu aussi pendant toute la nuit», a dit l'officier, faisant état de combats à Kfar Aza, à deux kilomètres à l'est de la frontière avec la bande de Gaza.

L'armée avait mentionné samedi soir deux localités dans un rayon de 20km autour de la bande de Gaza où il y a eu des prises d'otages: Beeri, où des dizaines de personnes ont été retenues en otage pendant des heures dans la salle à manger du kibboutz, et Ofakim.

Selon des médias israéliens, ces otages ont été libérés depuis lors. Mais, interrogée par l'AFP, l'armée a refusé de fournir la moindre information alors que son opération est en cours.