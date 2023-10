«Maudits immigrants»: renvoyée après être devenue virale pour des propos xénophobes

En pleine crise xénophobe, elle s’enrage contre un groupe de touristes allemands et perd son emploi après que la vidéo soit devenue virale.

Brianna Pinnix, 30 ans, a été filmée à bord d’un train au New Jersey alors qu’elle criait à un groupe d’homme allemand. «Get the fuck out of our country (foutez le camp de notre pays)», peut-on entendre dans la vidéo publiée sur Reddit mardi dernier.

La femme était spécialiste sénior en acquisition de talents pour Capital Rx, une compagnie pharmaceutique basée à New York, selon son ancien compte LinkedIn que Global News a pu consulter avant qu’il ne soit supprimé.

Sur les images, on voit également un homme tenter de retenir Mme Pinnix qui semble ivre. «S’il te plait, arrête ça ou je ne te parlerai plus jamais», a dit celui qui semble être son copain, visiblement gêné par les agissements de la femme.

Après quelques échanges avec le groupe de touristes, Brianna Pinnix est retournée s’assoir en traitant les Allemands de «maudits immigrants».

«Tu sais que je suis un immigrant. Je suis un immigrant aussi, tu le savais n’est-ce pas?», a répliqué son amoureux.

Au lendemain de la publication de la vidéo, Capital Rx a annoncé que Brianna Pinnix avait été licenciée.

«Notre entreprise applique une politique de tolérance zéro à l’égard des comportements préjudiciables ou discriminatoires. Après avoir examiné les circonstances, nous avons agi immédiatement et avons licencié l'employé en question. Les actions et les paroles de l'ancien employé ne sont pas représentatives de Capital Rx, et nous présentons nos plus sincères excuses à ceux qui ont été blessés», a indiqué un porte-parole de l’entreprise selon Global News.