Un homme identifié et enterré après 128 d’exposition

Un homme momifié exposé dans un salon funéraire de Pennsylvanie depuis 128 ans, a été identifié et enterré samedi.

Accusé d’être un voleur, l’homme qui a été surnommé Stoneman Willie est mort en prison, en 1895, puis a été transporté vers le salon funéraire Theo C. Auman où il a été accidentellement momifié par un employé en essayant une nouvelle méthode pour l’embaumement, qui n’était pas une science exacte aux États-Unis à l’époque.

L’homme qui a servi d’exposition permanente pour plus d’un siècle au salon funéraire, à Reading en Pennsylvanie, a finalement eu droit à des funérailles.

Une centaine de personnes ont fait acte de présence aux funérailles tenues au parc mémoriel de Forest Hill samedi. Le directeur actuel de l’entreprise, Kyle Blankenbiller, a révélé le vrai nom de la plus vieille momie des États-Unis durant la cérémonie : James Murphy.

M. Murphy aurait été arrêté pour pickpocket et aurait donné un faux nom pour ne pas faire honte à sa famille. À sa mort, personne ne serait venu le réclamer et c’est ainsi qu’il serait devenu résident permanent du salon funéraire pendant plus d’un siècle.

«Nous sommes sûrs à 99%» de cette identité, avait affirmé M. Blankenbiller

Stoneman Willie était devenue une attraction importante de la ville de Reading et était visitée par les touristes, les locaux et même des scientifiques à une certaine époque. «Maintenant, Stoneman Willie a été assez regardé», a confié M. Blankenbiller à l’AFP.

Sur sa pierre tombale au parc mémorial de Forest Hill, le nom de Stoneman Willie a été gravé en gros et James Murphy en petit.