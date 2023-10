Une «gaffe monumentale» qui risque de «coûter cher» à Israël et Biden

24 heures après le début de l’offensive du Hamas, l’état israélien était toujours déstabilisé par cette attaque.

• À lire aussi: Un Canadien mort et deux disparus à la suite de l'offensive du Hamas en Israël

• À lire aussi: «La crainte, c’est qu’Israël aille trop loin et trop fort dans sa riposte»

• À lire aussi: «C’est une véritable honte!»

Pour le membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand, Guillaume Lavoie, les répercussions de cette offensive ne font pourtant que commencer.

«Une fois que cette attaque-là va s’être résorbée, vous pouvez vous imaginer qu’il va y avoir une série de commissions d’enquête, de démissions, de blâmes politiques incroyablement sévères», a-t-il mentionné, en entrevue à LCN.

Israël a été complètement désarçonné par cette offensive, bien que le pays soit doté de l’un des meilleurs services de renseignement au monde.

«C’est une gaffe monumentale et on n’a pas encore fini d’analyser les conséquences politiques et militaires de tout ça», clame Guillaume Lavoie.

Alors que le Wall Street Journal avance que l’Iran serait derrière la planification de cette opération, le rôle des États-Unis dans la gestion de ce conflit sera certainement scruté à la loupe.

«Ça va coûter peut-être cher au président Biden, parce que dans les obligations que l’on attend au plan de la sécurité internationale, c’est de tenir l’Iran tranquille. Et là, c’est une manifestation de la puissance de l’Iran, si ça se révèle être vrai, donc ce serait vu comme une impuissance de Joe Biden», soutient M. Lavoie.

Pour voir son analyse complète, visionnez la vidéo ci-haut.