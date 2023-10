Une semaine de déluge s’annonce pour le Québec

Les fortes pluies, qui ont causé des accumulations d’eau dangereuses dans la région de Montréal samedi, ont persisté dans la nuit jusqu’à la capitale nationale.

Plus de 110 millimètres de pluie sont tombés dans le sud du Québec, en Outaouais et dans la région de Montréal depuis vendredi soir, causant de sérieuses accumulations dans certains secteurs. Le centre de la province a également vu des précipitations, quoique moins sévères, qui devraient s’aggraver de dimanche à lundi.

Le temps gris et la pluie devraient persister, dans les cinq prochains jours, sur l’ensemble de la province. La première fin de semaine d’octobre aura vu plus de pluie qu’il est prévu pour le reste du moi combiné.

Les températures vont chuter vers les 12 degrés dans la région de Montréal et de Québec, en l’absence du soleil, 15 degrés au Saguenay et en Gaspésie, tandis que l’Abitibi et l’ouest de la province vont tomber dans les 6 degrés.

Des rafales balayeront le Québec jusqu’à lundi. Des rafales jusqu’à 32km/h dans Charlevoix et 35km/h en Abitibi, selon Environnement Canada, qui maintient des avis sur le vent et les précipitations en Gaspésie et dans l’est de la province, qui devrait recevoir les restes de la tempête tropicale Phillipe dimanche et lundi.

Montréal devrait voir des vents moyens de 20km/h et des rafales allant jusqu’à 40km/h pour le reste de la fin de semaine.

Une première petite neige est prévue dans l’ouest du Québec en terrain montagneux, dans la nuit de dimanche à lundi, mais ne restera pas longtemps.