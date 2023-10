Valérie Roberts et Martin Juneau se rendent mutuellement hommage pour leur 6e anniversaire de mariage

Le 6 octobre dernier, Valérie Roberts et Martin Juneau célébraient quelque chose d’important; leur sixième anniversaire de mariage!

• À lire aussi: 20 fabuleux looks de Valérie Roberts

• À lire aussi: Valérie Roberts vend ses vêtements et voici comment vous pourriez mettre la main sur ceux-ci

Eh oui, déjà six ans que le couple s’est dit «oui» lors d’une romantique cérémonie au parc Jean-Drapeau, à Montréal.

Pour l’occasion, sur son compte Instagram, le chef Martin Juneau a rendu un touchant hommage à «la femme de [sa] vie» en écrivant ceci en guise de légende d’un adorable cliché de son amoureuse :

«Aujourd'hui ça fait 6 ans que je suis marié à la meilleure!

💕

Meilleure épouse, meilleure partner de binje-watch de séries et partner de voyage, meilleure mère et belle-mère, la plus intelligente, généreuse et la 2e plus drôle chez les Juneau-Roberts, celle avec qui j'ai des plans pour la retraite, et plus encore!

💕

Bref, la femme de ma vie.

Je t'aime»

De son côté, la maman de Lucie écrivait ceci sous un carrousel photo des amoureux à Georgetown :

«6 ans de mariage avec mon humain favori ❤️ l'escalier du film L'Exorciste pour ses 50 ans, coup de cœur pour Georgetown, date au restaurant + BILLY JOEL ET STEVIE NICKS OMG 🥹🥹 #NocesDeChypre »

Toutes nos félicitations!

• À lire aussi: Martin Juneau laisse tomber la restauration «pour un certain temps»

À VOIR AUSSI : 21 mariages dont Échos Vedettes a été témoin: