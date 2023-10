Après les chandails, la LNH bannit le ruban arc-en-ciel

Quelques mois après avoir banni les chandails aux couleurs de l’arc-en-ciel pour les soirées de la fierté organisées par les équipes, la Ligue nationale de hockey (LNH) en a ajouté une couche en proscrivant le ruban multicolore.

Le site outsports.com a indiqué lundi que plusieurs mémos de clarification avaient été envoyés aux formations du circuit Bettman relativement aux pièces d’équipement représentant la communauté LGBTQ+. Ainsi, le ruban protecteur pour les bâtons, qui n’a jamais été obligatoire, a aussi été inscrit sur la liste noire.

• À lire aussi: LNH : Alexander Ovechkin se réjouit de la fin des soirées de la fierté

• À lire aussi: Un agent réagit fortement à une décision de la LNH

Cette nouvelle décision a soulevé l’ire de plusieurs internautes sur les réseaux sociaux. Certains estiment que la LNH a gâché tout le progrès effectué par la communauté LGBTQ+ en quelques mois.

L’an dernier, plusieurs joueurs ont refusé de porter l’uniforme spécial en raison de leurs convictions religieuses. Les Russes en particulier ont craint la réplique possible du régime de Vladimir Poutine. Eric et Marc Staal, Ivan Provorov et Denis Gurianov sont parmi ceux qui n’ont pas pris part aux échauffements afin d’éviter le maillot de la fierté.