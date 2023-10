Chahut en avion: un rat et une loutre clandestine sèment la pagaille en plein vol

Des employés de la compagnie VietJet en ont récemment eu plein les bras après qu’un rat albinos et un bébé loutre se sont échappés d’un sac dans lequel ils avaient été clandestinement apportés sur un vol entre la Thaïlande et Taiwan.

«Je revenais des toilettes et mon ami m’a chuchoté “il y a un rat dans l’avion”. J’étais confus, donc il a ajouté “rat de compagnie, il a un corps blanc et il n’est pas petit”. J’ai averti le personnel de cabine et ils ont vérifié l'avion. C’est alors qu’ils ont trouvé la... loutre sous l’un des sièges», a relaté sur Facebook un des passagers présents dans l’avion, selon «The Independent» samedi.

Un banal vol de trois heures entre Bangkok, en Thaïlande, et Taipei, à Taiwan, s’est récemment transformé en une partie de chasse au rat pour le personnel de cabine d’un avion de VietJet, au moment où un rongeur aurait été aperçu par un passager, a relaté le média britannique .

Sauf qu’au lieu de trouver le fameux rat albinos décrit par le passager, ils auraient d'abord trouvé, avec stupeur, un bébé loutre, sous les sièges de l’avion.

«Ils ont continué de chercher le rat, et un employé l’a capturé. Le rat l’a mordu sur la main pendant qu’il l’apportait jusqu’à la cuisine à l’arrière de l’avion», aurait poursuivi le témoin dans sa publication.

Mais ce n’est pas tout: lors de l’atterrissage, les passagers auraient été accueillis par l’Agence taïwanaise d’inspection de la santé animale et végétale, qui aurait procédé à une fouille de tous les sacs à l’aéroport international de Taoyuan.

C’est alors qu’ils auraient mis la main sur une marmotte, deux loutres, deux autres rongeurs non identifiés et 28 tortues étoilées, selon le média britannique.

La passagère responsable de la contrebande, une femme chinoise décrite comme «non-coopérative» selon «The Independent», pourrait désormais faire face à une amende salée équivalente à plus de 41 500$, en vertu de la réglementation relative au contrôle et à la prévention des maladies infectieuses.

Si les autorités tentent encore de comprendre comment la femme serait parvenue à monter à bord avec ses sacs remplis d’animaux, un rapport indique que ce genre de tentative ne serait pas rare à Bangkok, où plus de 1000 animaux auraient été saisis à la sécurité seulement dans la première moitié de l’année dernière, selon le média britannique.