Coincés en Israël: «On est vraiment les derniers touristes»

Françoise et Christian Tribot, un couple de touristes français, sont coincés à Jérusalem depuis samedi en raison du conflit entre Israël et le Hamas.

En entrevue au TVA Nouvelles, ceux-ci ont expliqué qu’ils ont d’abord séjourné en Jordanie, puis se sont dirigés vers Jérusalem samedi. Leur autobus a d’ailleurs dû faire un détour, signe que quelque chose clochait déjà.

«Je crois que nous étions le dernier bus, samedi soir, à passer», mentionne Christian Tribot

Inquiets quant à leur capacité à rentrer en France, le couple s’est fait confirmer par son ambassade qu’il aurait un vol de retour vers Paris mercredi soir.

«Nous avons quand même un doute, parce que comme vous l’avez vu aujourd’hui, la situation a évolué sérieusement», indique M. Tribot.

Jérusalem, ville fantôme

Entre-temps, le sentiment d’insécurité est bien présent pour le couple coincé à Jérusalem, devenue une ville fantôme.

«Aujourd’hui, je suis parti avec un garçon qui me montrait le chemin pour trouver une pharmacie. On a entendu une sirène et j’ai dit : "c’est quoi ces sirènes?" [Il m’a répondu]: "ce sont les roquettes". J’ai dit: "ah bon, on fait quoi? " Il m’a dit: "on ne fait rien, on continue". Et puis quelques secondes plus tard, on a entendu des explosions», raconte Christian Tribot.

«Le fond d’écran n’est pas serein. Les gens sont tendus, que ce soit du côté israélien, il y a énormément de forces armées dans les rues. Et les Palestiniens sont très tendus aussi», clame son épouse Françoise.

À Jérusalem, les boutiques sont fermées. Il y a peu de monde dans les rues et l’animation habituelle a disparu.

«On sent qu’on est vraiment les derniers touristes», affirme Françoise Tribot.

La tension est palpable, tant du côté israélien que palestinien, soutient le couple.

«Il y a une escalade dans l’agressivité et la colère», souligne Christian Tribot.

