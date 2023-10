Comment réagira le Canada face à une «guerre totale»?

Le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau a condamné depuis samedi l’agression du Hamas sur Israël à de nombreuses reprises; il pourrait toutefois être confronté dans les prochains jours à des décisions autrement plus complexes.

• À lire aussi: La bande de Gaza: Une «prison à ciel ouvert» qui allait «exploser tôt ou tard»

• À lire aussi: «Ça va s’empirer avant de s’améliorer», clame la ministre Joly

• À lire aussi: La population a ordre de se barricader: «On sent que quelque chose va arriver, on ne sait pas encore quoi»

Selon l’analyste Emmanuelle Latraverse, des questions consulaires particulièrement difficiles vont se poser pour le gouvernement canadien.

«Si on en arrive à une guerre totale, est-ce que le Canada va prendre les moyens militaires pour sortir finalement tous ceux qui sont des citoyens canadiens, et même ceux qui habitent en Israël?», exemplifie-t-elle en rappelant qu’une question similaire s'était posée à l’occasion du conflit entre Israël et le Liban.

Même si le Canada occupe, relativement à la guerre qui oppose Israël au Hamas, une place marginale sur la scène internationale, sa réponse reste importante, assure Mme Latraverse.

«Israël se cherche le plus d’alliés possibles pour légitimer la réponse qu’elle aura, et à ce chapitre le Canada – comme tous les autres alliés d’Israël – va devoir naviguer une ligne très fine», prévient-elle.

La question sera d’autant plus délicate à négocier, que le conflit qui oppose la Palestine à Israël depuis des décennies est l’un des plus complexes qui soit sur le globe.

Pour tous les détails, écoutez l’analyse complète d’Emmanuelle Latraverse dans la vidéo au début de l’article.