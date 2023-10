Hezbollah menace de se venger: Jérusalem transfigurée en ville fantôme par la guerre

La Ville sainte et capitale d'Israël, Jérusalem, est complètement transfigurée par la guerre lundi, alors que ses citoyens ont déserté ses rues et complètement dégarni les différents commerces de leurs denrées.

«Il y a très peu de gens dans les rues. Tout à l’heure, je suis allé au super marché pour m’approvisionner, il n’y avait pratiquement plus rien: plus d’eau, plus de papiers hygiéniques, car la population d’Israël s’attend à ce que la situation s’escalade», détaille en entrevue à TVA Nouvelles Nicolas Rosenbaum, journaliste correspondant à Jérusalem.

TVA Nouvelles

«On voit notamment aujourd’hui déjà que la frontière israélo-libanaise s’est réchauffée. Il y a eu une infiltration d’un commando qui a été repoussé par Israël, mais ensuite dans les échanges de tirs, quatre militants du Hezbollah ont été tués, et le Hezbollah menace donc de se venger. On risque donc de voir les choses exploser de ce côté-là également», ajoute-t-il.

TVA Nouvelles

L’armée israélienne s’affairait lundi à regagner le contrôle total de son territoire, alors que l’attaque du Hamas constitue l’un des plus importants échecs des Services de renseignement israéliens, selon plusieurs spécialistes.

«Il y a encore des terroristes, comme dit Benyamin Nétanyahou, qui se trouvent sur le territoire israélien. Ensuite, la seconde opération consistera à supprimer toute la capacité militaire du Hamas. Et ça, c’est quelque chose qui peut prendre de longues semaines, des mois. Ça coûtera énormément de vies humaines des deux côtés», analyse M. Rosenbaum.

Pour tous les détails, écoutez l’entrevue complète de Nicolas Rosenbaum dans la vidéo ci-dessus.