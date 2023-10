La fraude immobilière augmente au Québec

Avec le prix élevé des maisons, les acheteurs ont recours à des astuces parfois illégales pour se qualifier auprès des banques.

Selon une enquête d’Equifax, le taux de fraude hypothécaire a doublé depuis un an au Québec, passant de 7% à 14%. Au pays, les fraudes hypothécaires sont en hausse de 18,8%, selon la société d’évaluation de crédit.

Les fraudes répertoriées par Equifax sont surtout des cas où un acheteur potentiel ment sur ses revenus et actifs, ou présente des renseignements contradictoires sur ses actifs ou son revenu, en tentant de se qualifier à la banque pour l’achat d’une maison. Si Equifax utilise le terme «fraude», il s’agit rarement d’une offense qui mène à une conséquence en justice.

«Nous, les banques, on n’est pas des juges. Même quand on prend quelqu’un sur le fait, par exemple si on se rend compte qu’un T4 est faux ou falsifié, on va souvent décider de ne pas octroyer le prêt, mais on ne va pas appeler la police. Le dossier va être brûlé, c’est tout. Et cet emprunteur va avoir beaucoup de difficulté à trouver un prêteur ailleurs», raconte Martin, qui travaille dans une grande banque et qui désire garder l’anonymat.

Dur de tromper les banques

Certains courtiers à qui nous avons parlé ont bien voulu décrire le type de fraude le plus populaire. «Disons que j’ai un client qui veut acheter une maison à 400,000$ et la banque le préqualifie pour seulement 350,000$. Souvent, le client va se retourner et aller emprunter le 50,000$ manquant chez un prêteur privé pour combler la différence et montrer à la banque qu’il a les actifs et revenus nécessaires», raconte-t-elle.

Seul hic: l’argent ainsi emprunté doit être dans votre compte de banque pendant au moins 90 jours, en vertu des lois canadiennes sur le blanchiment d'argent. «Certains vont attendre 90 jours pour ensuite aller voir une autre banque, mais ils vont finir par se faire pincer», dit Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire chez les Architectes hypothécaires. «Ici, au Canada, les prêteurs posent beaucoup de questions. Si tu viens de trouver un 50,000$, la banque va se demander d’où il vient. Et si c’est un don de la famille, la banque va exiger une lettre officielle», explique-t-il.

La fraude sérieuse

Marie est courtière hypothécaire et elle en voit de toutes les couleurs ces temps-ci. «J’ai fait affaire avec un propriétaire de maison qui voulait évincer le locataire, qui louait depuis 15 ans, pour pouvoir vendre sa maison et encaisser la plus-value. Comme les acheteurs n’avaient pas assez d’argent pour la mise de fonds, il a lui-même avancé 60,000$ aux acheteurs, afin que ceux-ci se qualifient et puissent acheter sa maison».

Si mentir à propos de son revenu peut demeurer impuni au sens de la loi, il reste que de véritables fraudes ont lieu en ce moment, souligne Stéphane Bruyère. «Il y a des gens âgés qui se font réhypothéquer à leur insu. Ça, c’est de la vraie fraude pour moi. Des gens à Toronto l’année dernière, par exemple, sont partis en Floride. Et quand ils sont revenus chez eux, il y avait d’autres gens dans la maison», dit-il.

Les gens à la maison n’étaient pas les fautifs, souligne-t-il. Ils pensaient seulement qu’ils achetaient une maison. «Quand des gens quittent, ils se font parfois voler leur identité. Les criminels font alors une transaction et vendent leur maison. Ça arrive beaucoup au Canada, surtout à Vancouver parce que les prix des maisons sont tellement élevés. Plus les prix sont élevés, plus ça attire les fraudes de la pire espèce», dit-il.

Qu’est-ce qu’une fraude hypothécaire selon Equifax?

La fraude financière falsifiée demeure le plus grand obstacle dans les demandes de prêt hypothécaire, selon Equifax.

Les fraudes consistent généralement à falsifier les renseignements sur l’emploi ou le revenu, ou à mentir au sujet de ses données financières, de façon à augmenter ses chances de se qualifier pour un prêt hypothécaire.