Plusieurs personnes confondent le conjoint de Chantal Lacroix avec cette personnalité publique

Chantal Lacroix a fait plaisir à ses abonnés, dimanche, en partageant une photo d'elle accompagnée de son conjoint Patrick, sur son compte Instagram. Elle en a profité pour célébrer l'Action de grâce et aussi, pour présenter de façon officielle son amoureux des quatre dernières années.

• À lire aussi: Malade, Chantal Lacroix est contrainte d'annuler un engagement

• À lire aussi: Chantal Lacroix célèbre quatre ans d’amour en partageant plusieurs photos avec son conjoint

Si l’animatrice a ressenti le besoin de faire les présentations officielles, c’est qu’il y a eu une légère confusion à la suite d’une autre de ses publications, où elle apparait aux côtés de son bon ami David Bernard. Cette photo a suscité beaucoup de curiosité de la part de ses abonnés comme plusieurs d’entre eux ont commencé à penser que l’animateur et conférencier était en réalité son amoureux. Ce qui l’a bien fait rire.

Évidemment, la maman de Camly a immédiatement mis les choses au clair avec une touche d'humour en publiant un joli portrait de la paire. Sous celle-ci, elle a rédigé un texte où elle résumait les sources de son bonheur, incluant bien sûr son amoureux, Patrick.

Au début du mois de septembre, Chantal Lacroix a célébré avec émotion quatre années d'amour avec son compagnon en partageant un carrousel de photos de leur voyage à New York.

Il est à rappeler que Chantal avait été contrainte d'annuler un événement important en raison d'une pneumonie sévère. Heureusement, elle semble désormais se porter beaucoup mieux.

Lisez le texte ci-dessous :

«Bonne action de grâce tout le monde. Le bonheur une journée de congé comme celle-ci de pouvoir faire la grasse matinée avec un homme que tu aimes et qui t’aime. Comme je trouvais trop personnel de mettre une photo en direct de notre lit,😜 j’en ai mis une de nos dernières vacances.

La vie nous réserve de bien belles surprises quand on s’ouvre à elle et qu’on cesse de répéter que « cela ne m’arrivera jamais ». C’est ce que mon ami David Bernard me disait pendant ma quête de bien-être qui a suivi ma séparation. Moment où je me demandais si je rencontrerais un jour quelqu’un qui correspondrait à mon idéal.



Si vous êtes célibataire, je vous invite vraiment à assister au webinaire gratuit qu’il organise mardi le 10 octobre prochain à 20h. Un atelier que j’aurai le bonheur d’animer à titre d’intervieweuse qui pourrait vous faire le plus grand bien. Pour vous inscrire : programmepretpourlamour.com



Et si vous ne pouvez être des nôtres sachez que l’intégralité de l’entrevue vous sera envoyée dans votre courriel en vous inscrivant via le lien. Au plaisir de vivre cette soirée avec vous. Et n’hésitez pas à partager si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage de célibataire.

Et en passant c’est lui mon amoureux🥰 et non David Bernard, comme plusieurs pensaient.😂»

À VOIR AUSSI : Le «vrai» questionnaire de Chantal Lacroix: