Attention aux ballounes d’anniversaire en aluminium: une fillette de 7 ans perd la vie

Une fillette qui venait tout juste d’avoir 7 ans a perdu la vie la semaine dernière après avoir joué sans supervision avec des résidus d’une balloune d’anniversaire en aluminium, a averti sa maman endeuillée sur les réseaux sociaux.

«J'ai pleuré de façon hystérique et j'étais complètement sous le choc et incrédule face à ce qui venait de se passer, à savoir que ma fille, mon unique enfant, avait réellement disparu. Le 1er octobre, tout mon monde s'est effondré parce que j'ignorais les risques liés à ce type de ballons», a déploré l’Américaine Channa Kelly, du Tennessee, sur Facebook lundi.

Pour le party de fête de sa fille Alexandra Hope Kelly le 24 septembre dernier, la maman avait acheté une grosse balloune en forme de «7» en aluminium, ainsi qu’une dizaine de ballounes en latex, a rapporté le «New York Post» lundi.

Bien au fait des risques d’étouffement entourant les ballons en latex, la femme s’était assise avec sa fille, la semaine suivante, pour la superviser pendant qu’elle les crevait. Mais au moment d’arriver à celle en aluminium, la maman aurait quitté la pièce pour aller faire une sieste, sans se douter des dangers.

«Je n’aurais jamais pu imaginer qu’elle serait capable de rentrer sa tête dans la balloune. [...] Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé ma fille face contre terre sur le sol. J’ai cru une seconde qu’elle s’était endormie, puis j’ai remarqué le ballon [en aluminium] autour de sa tête», a poursuivi la maman, inconsolable.

Aussitôt, la mère aurait appelé les urgences et débuté les premiers soins pour tenter de réanimer la fillette, en vain.

Une enquête serait en cours pour déterminer la cause exacte de la mort entre un empoisonnement à l’hélium ou une suffocation, selon la publication.

En partageant son histoire, la maman espère «sensibiliser et éduquer les parents» sur les dangers entourant tous les types de ballounes.

«J'espère et je prie pour que cela prévienne et sauve la vie d'autres enfants. Je ne voudrais pas que quelqu’un d’autre connaisse la douleur et la dévastation qu’entraîne la perte d’un enfant», a-t-elle conclu sur Facebook.

Parmi tous les produits, les ballounes seraient la première cause de décès d’enfants par suffocation, selon la Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis, a rapporté le «NY Post».