Selon les informations de certains médias, qui n’ont pu être confirmées, quarante bébés auraient israéliens été tués et décapités par le Hamas, une nouvelle qui risque d’encourager le pays hébreu à frapper encore plus fort lors de ses représailles.

«C’est comme si le Hamas avait donné toutes les raisons au monde à l’armée israélienne de frapper sans merci», a mentionné Paul Larocque à l’émission La Joute.

Emmanuelle Latraverse abonde dans le même sens: «Plus les jours passent et plus on saisi l’ampleur de la cruauté et de la barbarie qui a été déchainée sur les populations israéliennes à proximité de Gaza.»

Un porte-parole de la Défense israélienne, le major Nir Dina, a affirmé que des soldats israéliens ont fait la découverte, rapporte Business Insider.

Le porte-parole a déclaré que même s'il n'avait lui-même pas vu d'images ou de vidéos, «les soldats sur le terrain qui sont là me l'ont dit».

Pour le panéliste Mathieu Bock-Côté, cette nouvelle ouvre un nouveau paradigme dans la guerre qui oppose Israël au Hamas.

«On a basculé dans le domaine de l’inimaginable : décapiter des bébés... décapiter des bébés, c’est de ça dont on parle», s’insurge-t-il.

«On sort du domaine de la guerre, on sort du domaine des excès de la guerre, on tombe dans une forme de barbarie luciférienne», poursuit M. Bock-Côté.

Selon Yasmine Abdelfadel, il faut «détruire le Hamas»; la question ne fait aucun doute.

«Le Hamas, c’est ce qui fait reculer la cause palestinienne», déplore-t-elle.

Voyez l'avis complet des panélistes de La Joute dans la vidéo au début de l'article.