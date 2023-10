Coldplay poursuit son ex-gérant en justice sur les coûts de tournée

Coldplay a répliqué au procès qu'intente l'ex-manager et l'accuse de mauvaise gestion de frais de tournée.

Selon des documents judiciaires obtenus lundi (9 oct. 23) par The Irish Times, l'ancien manager de Coldplay, Dave Holmes, a poursuivi le groupe en justice en août, réclamant 10 millions de livres sterling de « commissions impayées » sur deux albums non encore sortis.

Les musiciens ont rejeté sa demande et ont poursuivi le manager en justice lui demandant 14 millions de livres sterling de dommages et intérêts, alléguant qu'il avait laissé les coûts de la tournée monter en flèche et utilisé sa relation avec Coldplay pour obtenir des prêts du promoteur Live Nation totalisant 24,6 millions de livres sterling.

« À notre connaissance... M. Holmes a utilisé l'argent obtenu grâce aux accords de prêt pour financer un projet de développement immobilier à Vancouver ou dans ses environs, au Canada, a affirmé Coldplay dans les documents. Il faut en déduire que M. Holmes n'a pu acquérir des prêts totalisant 30 millions de dollars à un taux d'intérêt annuel fixe de 2,72 pour cent auprès de Live Nation qu'en vertu de sa position de manager de Coldplay. »

Dave Holmes a dirigé le groupe de 2005 à 2022, période pendant laquelle il n'aurait pas réussi à gérer le budget des tournées. Les documents juridiques rappellent que le manager a acheté des équipements coûteux qui n'étaient pas adaptés à leur usage, notamment un écran vidéo de 7,9 millions de livres sterling trop grand pour être emporté en tournée et 16 pylônes qui ont coûté 9 millions de livres sterling et se sont avérés inutilisables.

« Coldplay sait qu'ils ont des problèmes avec leur défense, a répondu un porte-parole de Dave Holmes à leur contre-action dans un communiqué. Accuser Dave Holmes de manquements éthiques inexistants et d'autres fautes inventées ne détournera pas l'attention du véritable problème : Coldplay avait un contrat avec Dave, ils refusent de l'honorer et ils doivent payer à Dave ce qu'ils lui doivent. »

Le groupe est composé du chanteur Chris Martin, du guitariste Jonny Buckland, du bassiste Guy Berryman et du batteur Will Champion.