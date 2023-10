Condamné pour les meurtres d'un policier et son enfant: un Albanais caché au Québec conteste son extradition

Un Albanais d’origine qui se cache au Québec depuis plus de 20 ans après qu'il aurait assassiné un policier et son jeune enfant à la mitrailleuse conteste maintenant son extradition en remettant en question le système judiciaire de là-bas.

« Tout ce qu’on a, c’est la femme de la victime qui a fait une déclaration cinq mois plus tard, qui a identifié [le suspect] sur une parade photographique. Alors que selon un témoignage, les assaillants étaient cagoulés », a lancé Me Andrew Barbacki de la défense, ce mardi au palais de justice de Montréal, en espérant qu’Ëngjëll Brahimi ne soit pas extradé en Albanie.

C’est que Brahimi, 60 ans, risque une longue peine d’incarcération en Europe de l’Est, où il avait été condamné en son absence pour le meurtre crapuleux d’un haut gradé de la police et d’un enfant, en 2000.

Comme dans un film

Selon les autorités albanaises, Brahimi voulait à l’époque venger la mort de son frère, tué lors d’une fusillade avec des policiers quelques années plus tôt. Il aurait alors ciblé le chef des enquêtes criminelles d’un des districts de ce pays des Balkans.

Et quand ce dernier a voulu passer une journée à la plage avec sa famille, il est tombé dans un guet-apens digne d'un films d'action de l'époque. Cat à ce moment, deux individus armés de mitrailleuses et de munitions de calibre militaire ont alors fait feu sur son véhicule, tuant un enfant de 8 ans à bord.

« Criminel, tu as tué mon fils ! » avait lancé avec désespoir la mère de l’enfant pendant que le haut gradé prenait la fuite.

Ce dernier a été retracé le long d’une rivière, où il a été froidement abattu. Son corps a été repêché des jours plus tard.

Fuite

Selon la mère de l’enfant, un des assassins n’était nul autre que Brahimi, qui avait pris la fuite pour se réfugier au Canada sous une fausse identité. Et il s’était tellement tenu à carreau qu’il avait même obtenu sa citoyenneté canadienne.

Mais après des années à le traquer, les autorités albanaises l’ont finalement retracé. Ils réclament maintenant son extradition, mais l’équipe d’avocats de Brahimi s’y oppose, compte tenu de la preuve qu’elle considère peu fiable.

Me Barbacki, qui est épaulé par Mes Jordan Trevick et Sara Abdel-Malik, a d’ailleurs retrouvé un journaliste qui s’était rendu sur les lieux du drame, et dont les informations récoltées viendraient contredire la version officielle.

L’avocat a d’ailleurs souligné qu’en vertu des lois albanaises, comme Brahimi avait été jugé en son absence, il aurait droit à un nouveau procès advenant son extradition. Ainsi, si Brahimi devait être renvoyé en Albanie, le tribunal devrait s’assurer que ce soit sous la condition qu’il fasse à nouveau à la justice, a plaidé Me Barbacki

L’audience, devant le juge Alexandre Boucher, est prévue pour une durée de deux jours.